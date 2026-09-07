Adolescente de 14 años es baleado cerca de un parque en Queens; buscan a atacante vestido de negro

Un adolescente de 14 años fue baleado en una pierna cerca de Rufus King Park, en Queens, durante la tarde del domingo, en un ataque cuyo autor sigue prófugo y que volvió a poner bajo tensión a quienes utilizan el espacio público del vecindario.

El menor recibió el disparo poco antes de las 5 p.m. (ET), cerca de la esquina de 153rd Street y Jamaica Avenue, a pocos pasos de un área de juegos infantiles. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Nueva York (NYPD), el atacante vestía completamente de negro y escapó a pie inmediatamente después de abrir fuego.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al adolescente a Jamaica Hospital. Su estado fue reportado como estable, una noticia que evitó que el episodio terminara con un desenlace todavía más grave, aunque la investigación policial apenas comienza a despejar sus primeras incógnitas.

De acuerdo con el New York Post, el tiroteo ocurrió alrededor de las 4:50 p.m., según la policía, en una zona próxima a uno de los espacios recreativos de Rufus King Park. La escena quedó acordonada mientras los agentes trabajaban para establecer qué ocurrió y localizar al responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el ataque ni si el adolescente era el objetivo específico del tirador. Tampoco se habían anunciado arrestos. El hecho ha cobrado relevancia luego de que las autoridades indicaran que se vivía uno de los veranos más seguros en la historia de la ciudad.

Un disparo que rompió la calma del parque

Para quienes estaban en los alrededores, el sonido de las detonaciones transformó en segundos una tarde habitual en una situación de miedo. Abdulahead Erragi, un vecino que se encontraba en su vivienda frente al parque, relató al medio citado anteriormente que escuchó los disparos y decidió no salir al exterior porque temía por su propia seguridad.

Más tarde, según su relato, pudo observar desde su casa a un grupo de adolescentes que abandonaba el parque después del tiroteo. Erragi describió una presencia numerosa de jóvenes y expresó preocupación por el consumo de drogas y tabaco que, según dijo, había observado en el lugar.

El testimonio de otra persona que estaba dentro del parque ofrece una imagen distinta, pero igualmente reveladora del momento de tensión. Amber Logan permanecía sentada en una banca cuando escuchó lo que describió como uno o varios estruendos. Al principio no comprendió qué sucedía, pero el movimiento de las aves y el ruido le hicieron pensar que existía peligro.

Logan aseguró que este hecho cambió su percepción sobre el parque. Su preocupación no se limita al disparo en sí, sino a la posibilidad de que la violencia vuelva a aparecer en un espacio pensado para el descanso y la recreación de los residentes.

La cercanía con Jamaica Avenue también convierte el lugar del ataque en un punto especialmente visible dentro de la comunidad. Sin embargo, la información disponible no establece que el incidente haya provocado otros heridos ni precisa cuántos disparos fueron efectuados. Los investigadores todavía deben reconstruir la secuencia completa, identificar posibles testigos y determinar qué llevó al agresor a sacar el arma.

El sospechoso sigue libre

El único elemento descriptivo difundido por la policía sobre el presunto responsable es su vestimenta: llevaba ropa completamente negra. Tras disparar contra el joven, huyó caminando y logró abandonar la zona antes de ser detenido.

La ausencia de un arresto deja el caso abierto y mantiene la atención sobre la identificación del sospechoso. Mientras los detectives reconstruyen la secuencia de los hechos, los testimonios de vecinos y personas que se encontraban en el parque podrían ayudar a establecer la dirección de la huida y las circunstancias previas al ataque.

Por ahora, el adolescente permanece estable en el hospital y el motivo del tiroteo continúa sin esclarecerse.

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