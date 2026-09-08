Vozinha dedicó su nominación al Balón de Oro a “todo el pueblo de Cabo Verde”

El fútbol internacional volvió a rendirse ante una de las historias más inspiradoras del año. El experimentado guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido popularmente como ‘Vozinha’, reaccionó con visible emoción a su nominación oficial al Balón de Oro 2026 como candidato al prestigioso Trofeo Yashin, galardón que premia al mejor arquero del planeta.

A través de un conmovedor mensaje, el futbolista de 40 años dedicó la distinción a su país natal tras concretar una histórica actuación en la última Copa del Mundo.

“Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”, manifestó en su cuenta oficial de Instagram el actual guardameta de Colo Colo de Chile. Para el experimentado arquero africano, verse entre los elegidos representa la cúspide de una carrera construida a base de esfuerzo y sacrificio.

“Hay momentos que parecen demasiado grandes… hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de expresar con palabras”, añadió, recordando los obstáculos superados a lo largo de su trayectoria profesional.

Un hito mundialista

La inclusión de ‘Vozinha’ en el selecto grupo de diez aspirantes llega tras su inolvidable desempeño en el Mundial 2026, donde lideró a la modesta selección de Cabo Verde hasta los dieciseisavos de final en su primera participación histórica.

Durante la fase de grupos, el golero se convirtió en una muralla infranqueable: mantuvo el arco en cero ante la poderosa España, sostuvo el empate 2-2 frente a Uruguay y volvió a sacar la valla invicta en la igualdad sin goles ante Arabia Saudita. Su aventura mundialista concluyó en un electrizante duelo de dieciseisavos, en el que cayeron de pie 3-2 ante Argentina.

Esa gesta no solo catapultó su popularidad a nivel global —alcanzando cifras cercanas a los 30 millones de seguidores en sus redes sociales—, sino que le valió compartir nominación con figuras consolidadas de la élite europea. En la lista al premio Yashin figuran nombres de la talla del español Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa/Chelsea) y el belga Thibaut Courtois (Real Madrid).

Muestra su calidad en Chile

Tras finalizar su contrato con el Chaves de la segunda división de Portugal, el brillante rendimiento de ‘Vozinha’ en la cita orbital le abrió las puertas del fútbol sudamericano para fichar por Colo Colo de Chile, marcando su llegada a un campeón de Copa Libertadores.

Un Cacique nominado a mejor arquero del año ?



Nuestro portero albo, Vozinha ha sido nominado para el premio al arquero del año ????@ballondor ??



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A Cacique nominated for best goalkeeper of the year ?



Our goalkeeper albo, Vozinha has been nominated for the goalkeeper of? pic.twitter.com/TSOeM39deN — Colo-Colo (@ColoColo) September 8, 2026

El club albo también celebró el reconocimiento continental y global de su nuevo referente bajo los tres palos, destacando en sus canales oficiales la presencia de un jugador del plantel en la gala del Balón de Oro.

Agradecido con su entorno, el veterano guardameta concluyó su mensaje reafirmando su sentido de pertenencia: “Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo”.

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