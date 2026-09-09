10 trabajos desde casa que pagan más de $80,000 al año

FinanceBuzz recopiló empleos aptos para el empleo remoto utilizando principalmente datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS). Varias de estas carreras permiten abrirse camino mediante certificaciones y cursos intensivos, sin requerir necesariamente años de experiencia previa.

1. Analista de control de calidad de software

Los analistas y evaluadores de calidad de software tienen un salario anual medio de $134,040.

Se encargan de detectar errores y problemas de usabilidad antes del lanzamiento de los programas.

El empleo en esta área crecería 10% entre 2025 y 2035.

2. Analista de seguridad de la información

Su trabajo consiste en vigilar redes, investigar actividades sospechosas y desarrollar sistemas contra amenazas cibernéticas.

El salario medio alcanza $129,180 y se proyecta un crecimiento laboral de 21% hasta 2035.

Algunas empresas aceptan certificaciones como CompTIA Security+ o Google Cybersecurity Professional Certificate.

3. Científico de datos

Con un salario medio de $120,230, estos profesionales analizan grandes conjuntos de información utilizando herramientas como Python, R, SQL y Tableau.

Entre las rutas de formación figuran bootcamps y el certificado de análisis de datos de Google.

4. Analista financiero y de inversiones

Estos especialistas estudian oportunidades de inversión, estados financieros y desarrollan modelos para respaldar decisiones.

Su salario medio es de $103,570. Credenciales como Investment Foundations Certificate y FMVA pueden servir como vías de entrada en algunas empresas.

5. Especialista en gestión de proyectos

Coordinar presupuestos, equipos y calendarios puede generar un salario medio de $102,320.

FinanceBuzz destaca el certificado de gestión de proyectos de Google, que puede completarse en menos de seis meses.

6. Analista de gestión

Estos profesionales evalúan operaciones, costos, personal y estrategias para recomendar mejoras a las organizaciones.

El salario medio llega a $101,860 y existen oportunidades remotas en consultoría independiente.

7. Desarrollador web

Crear y mantener sitios y aplicaciones web ofrece un salario medio de $99,520.

HTML, CSS y JavaScript están entre los conocimientos utilizados, mientras que los bootcamps de programación representan una vía común de ingreso.

8. Diseñador de interfaces digitales UX/UI

El salario medio de estos diseñadores alcanza $98,540.

Su labor se concentra en estudiar cómo interactúan los usuarios con productos digitales y desarrollar interfaces intuitivas.

Un buen portafolio puede tener más peso que las credenciales académicas.

9. Redactor técnico

Los redactores técnicos convierten información compleja en manuales, documentación de software y guías comprensibles.

Ganan una mediana de $90,390 al año y pueden llegar desde áreas como periodismo, edición o atención al cliente.

10. Analista de investigación de mercados

Aunque la mediana de esta profesión es de $78,760, el 10% con mayores ingresos supera los $155,000.

Estos trabajadores analizan consumidores, competidores y tendencias, y el trabajo remoto es común en tecnología, comercio electrónico y consultoría.

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