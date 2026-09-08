Baby boomers retrasan su jubilación y frenan el ascenso laboral de las generaciones más jóvenes

Miles de empresas en el país están bajo la dirección de personas en edad de jubilación, confirmando la importancia que tiene la experiencia en la toma de decisiones estratégicas. Esta tendencia apunta a que la experiencia en los puestos de alto nivel es una de las aptitudes laborales más valoradas. Sin embargo, también genera un problema: limita las oportunidades de crecimiento profesional para las generaciones más jóvenes.

Un estudio realizado por Cowen Partners con 50 compañías que se encuentran en el S&P 500, difundido este 29 de junio de 2026, reveló que en alrededor de un tercio de estas organizaciones, el director ejecutivo y el director financiero, los dos puestos más altos en la jerarquía, se encuentran simultáneamente dentro de la ventana de edad de jubilación.

Según la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), la edad promedio de un director ejecutivo en Estados Unidos subió a 61 años, frente a 51 años hace dos décadas (entre 2000 y 2023), confirmando la tendencia de mantener durante más tiempo a líderes experimentados. Pero además indica que subió la edad al ser nombrados CEO, de menos de 48 a 55 años.

Mientras que para un trabajador de 40 o 45 años que compite por acceder a un puesto directivo, el fenómeno puede significar más años de espera para conseguir una promoción y el aumento salarial que normalmente la acompaña.

¿Por qué esto afecta directamente el salario de las nuevas generaciones?

Un estudio del NBER basado en datos de trabajadores del sector privado italiano encontró que, en empresas con oportunidades limitadas de promoción, un año adicional de retraso promedio en la jubilación redujo 2.5% anual el crecimiento salarial de colegas más jóvenes.

Investigadores del Instituto IZA documentaron un efecto similar en una reforma de pensiones en Países Bajos: un retraso de seis meses en la jubilación de un trabajador reduce en 4,700 euros los ingresos de sus compañeros durante ese periodo.

Aunque este dato pertenece a Europa, el mecanismo (menos vacantes, menos movilidad interna) aplica de manera similar igual en oficinas de Estados Unidos y actualmente la promesa de “trabaja duro y sube de puesto” se ha vuelto más difícil de cumplir para quienes hoy tienen entre 30 y 45 años.

El factor que puede afectar tu próxima negociación salarial

Cuando un alto directivo permanece más años en el cargo, las empresas también contratan menos personal externo para posiciones intermedias, según la misma investigación del IZA. Eso reduce las oportunidades de negociar un mejor salario en un cambio de trabajo, una estrategia común entre profesionales de varias industrias para escalar ingresos.

Shawn Cole, presidente de Cowen Partners, advirtió que las empresas recurren cada vez más a exdirectores ejecutivos jubilados para llenar vacantes en la cima, en lugar de desarrollar talento interno.

“Eso se siente como el botón fácil de presionar, porque hacer una búsqueda real es mucho trabajo difícil”, sostuvo Cole a Fortune. Contratar ejecutivos al final de su carrera, agregó, puede equivaler a “patear el bote más adelante en el camino”.

Cuando los boomers finalmente dejen estos puestos, la Generación X corre el riesgo de quedar desplazada definitivamente, pues muchos se acercarán a su propia edad de jubilación antes de haber alcanzado puestos de alta dirección, según el New York Post. Los directores ejecutivos que dejaron el cargo en 2026 ocuparon el puesto un promedio de nueve años, frente a 6.6 años en 2025.

¿Qué puede hacer un trabajador maduro antes de entrar en este embudo?

Ante un ascenso interno cada vez más lento, hay estrategias concretas que pueden marcar la diferencia:

Buscar certificaciones o especializaciones que hagan más atractivo el perfil ante una eventual vacante externa

que hagan más atractivo el perfil ante una eventual vacante externa Explorar movilidad lateral hacia empresas más pequeñas donde la rotación directiva suele ser más rápida

hacia empresas más pequeñas donde la rotación directiva suele ser más rápida Negociar responsabilidades, no solo título , ya que asumir funciones de mayor peso puede traducirse en mejor salario aunque el puesto formal no cambie

, ya que asumir funciones de mayor peso puede traducirse en mejor salario aunque el puesto formal no cambie Mantener una red profesional activa, porque cuando finalmente se abran las vacantes en la cima, la competencia será intensa y la recomendación puede ser decisiva

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la dificultad generacional para acceder a puestos ejecutivos

¿Por qué los baby boomers están retrasando su jubilación en puestos ejecutivos?

Porque las juntas directivas prefieren mantener liderazgo conocido y probado, además de que muchos ejecutivos disfrutan de sus puestos y no encuentran urgencia financiera para retirarse.

¿Cuánto ha subido la edad promedio de los directores ejecutivos?

Subió a 61 años en 2023, frente a 51 años en el año 2000, un incremento de una década completa en dos décadas, según la NBER.

¿Cómo afecta esto al salario de los trabajadores más jóvenes?

Un año adicional de retraso en la jubilación de ejecutivos reduce en 2.5% anual el crecimiento salarial de sus compañeros más jóvenes en la misma empresa.

¿Qué generación se ve más afectada por este estancamiento?

La Generación X, ya que muchos de sus integrantes podrían llegar a su propia edad de jubilación sin haber alcanzado nunca los puestos más altos.

¿Las empresas están contratando personal externo para compensar?

Sí, aunque de forma limitada: el 33% de los nuevos directores ejecutivos del S&P 500 fueron contrataciones externas en 2025, frente al 18% en 2024.

¿Qué puede hacer un trabajador para no quedar atrapado en este embudo?

Buscar especializaciones, explorar movilidad lateral hacia empresas más pequeñas y negociar mayores responsabilidades aunque el título no cambie de inmediato.

Conclusión

Si las juntas directivas no refuerzan desde ahora sus planes de sucesión y formación de líderes internos, la salida simultánea de CEO y CFO en numerosas compañías podría abrir una crisis de relevo ejecutivo entre 2029 y 2034, de acuerdo con Cowen Partners.

Para los trabajadores de mediana edad, la respuesta no depende solo de esperar una vacante: exigir rutas claras de desarrollo, ampliar habilidades y mantener movilidad profesional será decisivo en un mercado donde el ascenso interno se vuelve más lento.

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