Empleos con hasta $97,550 al año: Sectores con más oportunidades laborales para trabajadores hispanos en 2026

La economía estadounidense creó 162,000 empleos en agosto de 2026, pero las nuevas oportunidades no se distribuyen por igual entre todos los sectores.

Para los trabajadores hispanos, cuya tasa de desempleo pasó de 4.6 a 4.8% en agosto, frente al 4.1% nacional, identificar las industrias que están creando más puestos y ofrecen mejores perspectivas laborales puede marcar la diferencia entre conseguir un empleo rápido y remunerado por encima del promedio.

Los sectores de salud, restaurantes, educación, construcción y manufactura concentran importantes oportunidades para los trabajadores hispanos, aunque los ingresos y los requisitos de capacitación varían considerablemente. Este es un comparativo con los empleos que son más accesibles para este grupo y sus rangos salariales, que van desde $17.21 por hora hasta $97,550 al año, dependiendo de la ocupación, la experiencia y la ubicación.

Antes de enviar solicitudes al azar, conviene revisar qué sectores están creando empleo, qué habilidades requieren y cuánto pagan en cada ciudad, de acuerdo con CareerOneStop, plataforma patrocinada por el Departamento de Trabajo. La búsqueda de trabajo puede ser más efectiva cuando se concentra en industrias y ocupaciones con oportunidades reales de crecimiento.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Restaurantes y bares lideran las contrataciones rápidas

Los servicios de alimentos y bebidas añadieron 59,000 empleos en agosto, muy por encima de su promedio mensual de 12,000 puestos en los 12 meses previos, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La demanda mayor de vacantes está en cocineros, ayudantes de cocina, meseros, repartidores, supervisores, limpieza y almacén. Estos puestos pueden permitir el ingreso con poca experiencia formal, aunque los horarios variables y las propinas vuelven menos predecible el salario mensual.

El BLS indicó que “el empleo aumentó en los servicios de alimentación y en los lugares de bebida” en agosto. La oportunidad existe, pero antes de postularte conviene preguntar por salario base, propinas estimadas, horas garantizadas y beneficios.

Escuelas públicas recuperan plazas antes del ciclo escolar

La educación de gobiernos locales agregó 42,000 puestos en agosto, recuperando gran parte de la caída reportada en julio. El aumento coincide con el inicio del ciclo escolar y abre vacantes más allá de la docencia.

Los distritos escolares requieren asistentes educativos, choferes de autobús, personal de cafetería, mantenimiento, limpieza, seguridad, administración y apoyo para estudiantes bilingües. Varias de estas posiciones ofrecen calendarios y prestaciones más estables que los de restaurantes, pero los requisitos cambian según el distrito y el estado.

Para quienes tienen experiencia con niños, servicios escolares o atención al público, hay una mayor cantidad de vacantes publicadas en las páginas de empleo de los distritos que en los portales generales de empleo.

Salud y cuidado en casa son la opción más estable de empleo de largo plazo

El empleo en el sector de la salud agregó 13,000 puestos en agosto, por debajo de su promedio mensual de 32,000 durante los 12 meses anteriores. Aun así, es la ruta más sólida de crecimiento estructural: el BLS proyecta que salud y asistencia social privada añadirán más de 2.2 millones de empleos entre 2025 y 2035.

Los asistentes de salud en el hogar y cuidado personal tendrían 847,300 nuevos puestos proyectados durante ese periodo. Su salario mediano fue de $35,800 anuales, o $17.21 por hora, en mayo de 2025.

Las enfermeras registradas tuvieron una remuneración mediana anual de $97,550. Para ejercer, deben completar un programa aprobado de enfermería y obtener una licencia estatal; algunos empleadores prefieren candidatos con licenciatura y certificaciones adicionales.

El BLS proyecta que el empleo en ocupaciones sanitarias crecerá más rápido que el promedio de todas las ocupaciones.

Construcción y manufactura pueden elevar el salario

La construcción añadió 22,000 puestos en agosto y la manufactura sumó 16,000, impulsada por maquinaria y productos metálicos fabricados, según reportes basados en cifras del BLS.

Los trabajadores de la construcción tendrían 109,300 nuevos puestos proyectados entre 2025 y 2035, un crecimiento de 7.3%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La remuneración mediana anual para esta ocupación fue de $47,120 en 2025.

El sector puede ofrecer ingresos superiores a los servicios, pero exige resistencia física, cumplir con reglas de seguridad y, en algunos casos, certificaciones o formación técnica.

Antes de aceptar un empleo, conviene confirmar si se trata de una plaza asalariada o como contratista independiente. Esa diferencia puede modificar el pago de impuestos, el seguro de accidentes laborales y el acceso a vacaciones, horas extra y otros beneficios.

La búsqueda sigue complicada en algunos sectores

La contratación no fue uniforme. El sector de información perdió 23,000 empleos en agosto y el Indeed Hiring Lab advirtió que el repunte no necesariamente elimina la presión para quienes buscan empleo, acaban de graduarse o vuelven a la fuerza laboral.

La firma señaló: “si ya tienes trabajo, este mercado laboral sigue sintiéndose estable… pero si buscas trabajo… la presión es real”.

Pasos para encontrar una mejor vacante

Revisar portales de empleo de distritos escolares, hospitales, proveedores de cuidado en casa, constructoras y fabricantes locales

Usar CareerOneStop para comparar salarios, requisitos y demanda por ciudad o código postal

Preguntar por horas garantizadas, tiempo extra, seguro médico, capacitación y estabilidad del contrato

Confirmar licencias o certificados antes de pagar por un curso

Desconfiar de ofertas que pidan dinero por adelantado para “asegurar” un empleo

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre sectores que más contratan a trabajadores hispanos

¿Qué sector creó más empleos en agosto de 2026?

Restaurantes y bares encabezaron la creación de empleo con 59,000 puestos, seguidos por educación de gobiernos locales con 42,000.

¿Cuál es la tasa de desempleo entre trabajadores hispanos?

Fue de 4.8% en agosto de 2026, frente a 4.1% para toda la población trabajadora.

¿Qué sector ofrece mayor crecimiento a largo plazo?

Salud y asistencia social privada: el BLS proyecta más de 2.2 millones de empleos nuevos entre 2025 y 2035.

¿Cuánto gana un asistente de salud en el hogar?

El salario mediano fue de $35,800 al año, equivalente a $17.21 por hora, en mayo de 2025.

¿La construcción ofrece oportunidades?

Sí. Se proyectan 109,300 nuevos puestos de trabajadores de obra entre 2025 y 2035.

Conclusión

Si buscas un empleo o quieres cambiar a una opción mejor remunerada, restaurantes y escuelas pueden ofrecer una entrada rápida; salud, construcción y manufactura pueden abrir rutas de mayor estabilidad o mejores ingresos con capacitación.

Pero antes de firmar, la decisión más útil es identificar empleos donde la demanda local, el salario y las condiciones laborales permitan avanzar, no solo resolver la próxima quincena.

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