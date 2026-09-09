3 errores al cenar que inflaman tu abdomen (y cómo solucionarlos según una experta)

Todas las comidas del día son importantes, porque cada una prepara el cuerpo para lo que viene, y la cena no escapa de esa realidad, sobre todo cuando se busca bajar los niveles de inflamación del abdomen. Más allá de comer menor cantidad o ciertos alimentos, una nutricionista explica cómo las elecciones alimentarias pueden causar gases, inflamar o causar pesadez y dolor.

La Nutricionista y Dietista, experta en nutrición aplicada a enfermedades crónicas, Lidia Carreño López, aclara que comer ligero o incluir solo verduras con proteína no es sinónimo de una cena saludable, sino que, por el contrario, muchas veces empeora mucho más la inflamación.

A lo largo de su experiencia con pacientes, esta nutricionista recomienda cierto tipo de cenas ideales para desinflamar el intestino y reducir gases de manera natural, sin necesidad de tomar medicamentos por largos periodos de tiempo.

1.-El secreto digestivo: Cómo la ciencia respalda la cena ideal

Carreño indica que la evidencia científica actual muestra que la alimentación influye directamente en la microbiota intestinal, la inflamación y la producción de gases. Por esta razón, las dietas ricas en fibra soluble, antioxidantes y alimentos poco procesados se asocian con una mejoría de los síntomas digestivos.

Este tipo de alimentación debe conjugarse con el cómo, cuándo y cuánto comes para lograr resultados efectivos. La experta destaca los tres errores más comunes a la hora de cenar:

El mito de cenar poco: Por qué las cenas incompletas inflaman tu vientre

El error más común entre las personas que buscan una cena ligera es comer en pequeñas cantidades, lo que lleva a cenar “galletas con té, pan con café o arepa sola”.

Estas cenas carecen de suficiente proteína, fibra y no tienen antioxidantes, elementos clave para la reparación del intestino.

Aclara que no es que “esté mal consumirte una galleta o una arepa, lo que pasa es que debes complementar el aporte del resto de nutrientes”.

Solución práctica: Arepa funcional con huevo y vegetal suave

La solución consiste en combinar alimentos que ayudan al intestino a tener los elementos para la autorreparación.

La experta sugiere:

1 arepa de maíz con semillas de chía 2 huevos revueltos con tomate sin cáscara y espinacas 1/2 taza de melón 1 taza de té de manzanilla

con

(Advierte que las personas que no toleran el huevo completo pueden retirar las yemas y utilizar solo las claras).

Esta combinación de alimentos aporta carbohidratos de fácil digestión. Contiene fibra a partir del melón y las semillas de chía, que ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Incluye vegetales con antioxidantes como el licopeno del tomate (que tiene efecto protector) y el huevo aporta proteína y aminoácidos necesarios para reparar la mucosa digestiva.

2.El peligro de los embutidos: La trampa de las proteínas procesadas

El consumo de carnes ultraprocesadas se ha popularizado tanto que algunas personas creen que son suficientes para sustituir proteínas reales, pensando que el pollo, la carne o el pescado resultan muy pesados de noche.

Carreño explica que las carnes procesadas como jamón, salchichas, salami o salchichón son altamente inflamatorias para tu intestino.

“La proteína no es solo para construir músculo: contiene aminoácidos esenciales que participan en la recuperación de la mucosa intestinal, intervienen en la producción de enzimas digestivas y contribuyen al equilibrio del sistema inmune. Cuando no se consumen adecuadamente, se afecta la salud digestiva.”

Solución práctica: Cena completa y equilibrada rica en proteínas

Para una cena rica en proteínas, la nutricionista sugiere un plato completo estilo almuerzo:

100 g de pechuga de pollo a la plancha con especias ( orégano , tomillo , laurel ) 1 taza de arroz con semillas de ajonjolí 1 taza de ensalada con espinaca fresca , kiwi , fresas y zanahoria rallada

a la plancha con especias ( , , )

La combinación de alimentos garantiza una porción suficiente de proteína de alta calidad. El aporte de carbohidratos del arroz le da energía al intestino para su correcto movimiento. Aporta antioxidantes (vitamina C y betacarotenos) para reducir la inflamación y fibra soluble que mejora la microbiota y el tránsito intestinal.

3.El dilema de las ensaladas nocturnas: Cuidado con la fibra cruda

Cuando se habla de microbiota, se asocia de inmediato con consumir una mayor cantidad de fibra; sin embargo, un exceso de fibra cruda en la noche se puede fermentar rápidamente, aumentando la producción de gases y empeorando la distensión abdominal, sobre todo en personas con síndrome de intestino irritable activo.

La nutricionista insiste en que la fibra es clave, pero debes empezar con porciones pequeñas y de manera progresiva.

Solución práctica: Tacos de pollo de fácil digestión (Bajos en FODMAPs)

Una propuesta de cena para este caso:

100 g de pechuga de pollo desmenuzada 2 tortillas de maíz (o arepa) Puré elaborado con 1/4 de aguacate , limón , sal y una pizca de pimienta Acompaña con 1/2 taza de papaya y un té de menta

desmenuzada

Este plato combina todos los macronutrientes esenciales. El aguacate aporta grasas saludables con efecto antiinflamatorio. La papaya es rica en papaína, una enzima digestiva que ayuda a desglosar las proteínas. Además, es una cena baja en FODMAPs (carbohidratos de fácil fermentación), lo que evita la sobrefermentación y los gases nocturnos.

Clave final para tu salud digestiva

No necesitas cenar menos, necesitas cenar mejor. Una cena completa nutre tu microbiota, reduce la inflamación y activa el reflejo gastrocólico para facilitarte evacuar al día siguiente.

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