Arrestan a sujeto acusado de apuñalar violentamente a su padre en un apartamento de Long Island

Un hombre de Long Island fue acuchillado múltiples veces por su hijo mayor, pero logró arrastrarse hasta un teléfono para llamar a la policía mientras estaba agonizando, informaron las autoridades.

Identificado como Sage Arias-Brown, de 33 años, irrumpió en el apartamento de su padre, Edward Brown, de 69 años, a la medianoche de lunes, y posteriormente lo apuñaló en distintas oportunidades en el abdomen y en el pecho antes de escapar de la escena, señalaron los fiscales del condado de Suffolk.

“Un testigo oyó a [Arias-Brown] entrar en el apartamento y oír a [Brown] gritar pidiendo ayuda; el testigo lo vio salir del edificio”, explicó la fiscal adjunta Melissa Grier ante la corte, mientras el acusado se mostraba inquieto durante toda la comparecencia.

Después de ser acuchillado, Brown con todas las fuerzas que le quedaban llegó hasta el teléfono y llamó al 911 para denunciar el sangriento ataque, antes de perder la consciencia mientras esperaba que llegara la ayuda, indicó la fiscal adjunta.

El padre fue declarado muerto en la violenta escena del crimen, señalaron los fiscales e informó New York Post.

Todavía no se ha aclarado lo que ocurrió exactamente en el apartamento, tampoco si hubo algún tipo de enfrentamiento que desencadenara la violencia.

De acuerdo con los funcionarios policiales, Arias-Brown, quien, según su abogada, Katherine Fernández, tiene antecedentes de problemas de salud mental y un caso de robo sin resolver, fue capturado a pocas cuadras del apartamento de su padre poco después del asesinato.

El perpetrador se declaró inocente del cargo de asesinato en segundo grado y el martes quedó en prisión preventiva sin derecho a fianza. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el viernes de esta semana.

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