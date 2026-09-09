Fetterman reivindica su disposición a trabajar con Trump durante la convención republicana

El senador demócrata por Pensilvania John Fetterman apareció este miércoles en un video durante la convención republicana de mitad de mandato y defendió su disposición a trabajar con el presidente Donald Trump.

“Sí, soy demócrata. ¿Por qué estoy aquí hablando con ustedes hoy? Porque, bueno, soy un demócrata con sentido común”, dijo Fetterman en el mensaje difundido ante los asistentes a la reunión republicana en Dallas.

El senador afirmó que seguirá rechazando “los extremismos, el socialismo y el estilo de vida antiamericano” y aseguró que está dispuesto a colaborar con Trump en asuntos relacionados con la industria siderúrgica de Pensilvania.

Fetterman grabó el video frente a una planta de US Steel y señaló las instalaciones mientras hablaba de su trabajo conjunto con Trump.

“Trabajaremos juntos y trabajaremos con el presidente Trump para luchar y defender el estilo de vida del acero, aquí mismo en el Valle del Acero”, afirmó.

La aparición se produjo durante una convención organizada por los republicanos para movilizar a su base de cara a las elecciones de mitad de mandato, con Trump como una de las figuras centrales del encuentro.

La participación de Fetterman destacó precisamente porque mantiene su afiliación demócrata.

Un demócrata cada vez más alejado de su partido

El mensaje de Fetterman se suma a una serie de posiciones que han marcado distancia entre el senador y sectores de su propio partido.

En esta ocasión, su presencia en un acto republicano y sus referencias a Trump se produjeron ante un público compuesto principalmente por dirigentes, candidatos y simpatizantes republicanos.

Fetterman también aprovechó el video para presentar al senador republicano por Pensilvania Dave McCormick, a quien describió como un amigo y como un legislador comprometido con el estado. McCormick agradeció después su “amistad” y su “valentía”.

El episodio ha añadido presión sobre el senador, cuya relación con el Partido Demócrata se ha vuelto cada vez más tensa.

Una encuesta publicada en agosto por The Philadelphia Inquirer, The New York Times y la Universidad de Siena encontró que 67% de los votantes demócratas de Pensilvania considera que Fetterman apoya demasiado a Trump.

Ninguno de los dos escaños de Pensilvania en el Senado estará en juego en las elecciones de noviembre. Sin embargo, cuatro distritos de la Cámara de Representantes del estado actualmente ocupados por republicanos afrontan contiendas competitivas que podrían influir en el control de esa cámara.

Sigue leyendo:

– Trump publica mapa con la bandera estadounidense cubriendo a Canadá, México y Groenlandia

– Rechazo bipartidista en Nuevo México a propuesta de Trump de llamarlo “Nueva América”

– Trump publica mapa que sugiere que Nuevo México cambie de nombre a “Nueva América”