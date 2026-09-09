La Casa Blanca retira “Construye el muro”, su juego inspirado en Tetris

La Casa Blanca retiró de su página web “Construye el muro”, un videojuego inspirado en Tetris en el que los usuarios debían apilar bloques para levantar una barrera en la frontera sur de Estados Unidos.

El juego desapareció el martes, cuatro días después de que Tetris se desvinculara públicamente de su creación y advirtiera que se toma muy en serio las posibles infracciones de derechos de autor. La Casa Blanca no explicó el motivo de la retirada.

La compañía publicó el viernes un mensaje en X en el que aseguró que The Tetris Company no participó en el desarrollo del juego ni autorizó el uso de la marca o de su propiedad intelectual.

La empresa añadió que estaba revisando el caso y señaló que su filosofía se basa en unir a las personas, no en dividirlas. En ese mismo mensaje incluyó la advertencia sobre las infracciones de derechos de autor.

Aunque la Casa Blanca retiró el juego pocos días después, no ha confirmado que la advertencia de Tetris haya sido la razón de la decisión. La página del videojuego dejó de estar disponible y ahora muestra un error.

Otros juegos siguen en la página

“Construye el muro” formaba parte de una colección de videojuegos publicados recientemente por la Casa Blanca para promocionar la agenda de Donald Trump.

Otros títulos permanecen disponibles, entre ellos “Carrera por el Río”, basado en la mecánica de Snake, y “Flappy Bill”, inspirado en Flappy Bird. Los juegos utilizan referencias a políticas de la administración, incluida la vigilancia de la frontera y la inmigración.

La Casa Blanca también ha utilizado elementos visuales de conocidas compañías de videojuegos en videos para promocionar su plataforma. Entre ellos aparecen referencias modificadas a Xbox, Sega y Nintendo.

El martes, además, la administración publicó un video titulado “The Legend of Trump”, inspirado en The Legend of Zelda, con elementos visuales, tipografía y música asociados al videojuego de Nintendo.

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