Republicano John Sununu y el demócrata Chris Pappas se enfrentarán por el Senado en New Hampshire

El exsenador republicano John Sununu y el representante demócrata Chris Pappas aseguraron sus candidaturas al Senado por New Hampshire tras vencer en las primarias del martes, de acuerdo con proyecciones de NBC News. La contienda definirá quién reemplazará a la demócrata Jeanne Shaheen, que no optará a la reelección.

Pappas obtuvo la victoria frente a la científica Karishma Manzur, integrante de los Socialistas Democráticos de América. Pappas registró el 62% de los sufragios ante un 36 % de Manzur con cerca del 20% de las actas contabilizadas,

Desde el lado republicano, Sununu superó al exsenador de Massachusetts Scott Brown con un 70% frente a un 25%, alcanzado el escrutinio de aproximadamente la sexta parte de las mesas. Contó además con el respaldo explícito de Donald Trump.

Cuestionamientos y señalamientos entre campañas

Los enfrentamientos entre los candidatos comenzaron antes de terminar las primarias, y es que mediados de agosto, Pappas publicó un mensaje en el que criticó las votaciones de su rival cuando estuvo en el Congreso.

“En el Congreso, Sununu otorgó enormes exenciones fiscales a las compañías farmacéuticas y se puso del lado de la industria de seguros, para luego trabajar para ellas y ganar $35 millones de dólares. En Washington, estoy combatiendo este tipo de corrupción, rechazando el dinero de los comités de acción política corporativos y luchando para reducir los costos”, declaró Pappas.

Por su parte, los republicanos cuestionaron la gestión fiscal de Pappas. La organización sin fines de lucro One Nation señaló que el legislador “otorgó exenciones fiscales a los neoyorquinos por sus casas de $1 millón de dólares” al votar a favor del paquete de medidas sociales y ambientales impulsado en 2021.

Contexto político e impacto electoral

Sununu desempeñó funciones en la Cámara de Representantes y en el Senado entre 2003 y 2008, institución donde fue derrotado por Shaheen. El republicano proviene de una trayectoria familiar con presencia en la gobernación del estado, plaza que actualmente ocupa la republicana Kelly Ayotte.

“En muchos sentidos, New Hampshire parece una ilusión. Seguimos incluyendo en la lista estados que ni siquiera creían que fueran competitivos, así que deben seguir asegurándoles a los donantes que ellos también están haciendo lo mismo”, declaró la portavoz del Senate Majority PAC, Lauren French.

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