South Park anuncia que cambiará su nombre a “South America” en una nueva burla a Trump

La sátira contra el presidente Donald Trump volverá a ocupar un lugar central en South Park. Los creadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron este martes que cambiarán el nombre del programa a “South America”, en una nueva referencia a la política del presidente estadounidense de modificar nombres geográficos.

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America”, escribieron Parker y Stone en X, un día antes del estreno de la temporada 29.

Los creadores no aclararon si “South America” será el nuevo nombre permanente de la producción o si se trata de una broma relacionada con el primer episodio de la nueva temporada.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to? pic.twitter.com/nRkNaoUSVp — South America (@SouthPark) September 8, 2026

El anuncio llega después de varias decisiones y propuestas de Trump para cambiar denominaciones geográficas. A finales de agosto, el presidente firmó una orden ejecutiva para sustituir el nombre de lago Ontario por “lago América” en Estados Unidos.

Días después, Trump difundió en Truth Social un mapa en el que aparecía Nuevo México como “Nueva América”. El mandatario ya había impulsado anteriormente el cambio de “Golfo de México” por “Golfo de América”.

Otra referencia a Trump antes del estreno

El anuncio constituye la segunda referencia de South Park a Trump en menos de una semana.

El pasado 6 de septiembre, la serie obtuvo el Emmy al mejor programa de animación. Para celebrar el reconocimiento, sus creadores publicaron una imagen de la versión animada del presidente sosteniendo el premio junto al mensaje: “Por fin conseguiste tu Emmy”.

La nueva temporada continuará con las parodias sobre Trump, después de que la producción de 2025 dedicara buena parte de sus episodios al mandatario.

En esa temporada, South Park presentó a Trump como un villano que mantenía una relación sentimental con Satanás, profundizando en el tono satírico que la serie ha utilizado para abordar al presidente.

Con información de EFE.

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