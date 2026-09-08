Trump recuerda a víctimas del 11S y entrega la Medalla Presidencial de la Libertad al “hombre del pañuelo rojo”

El presidente Donald Trump rindió homenaje este martes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y a los socorristas que participaron en las labores de rescate, durante un acto celebrado en la Elipse, frente a la Casa Blanca, con el que comenzaron las conmemoraciones por el 25 aniversario de los ataques.

La ceremonia fue organizada por la Fundación Tunnel to Towers y tuvo como pieza central una enorme viga de acero de 6.4 metros de largo y casi 7,700 kilogramos, recuperada de la Torre Sur del World Trade Center.

El fragmento recorrió durante meses distintas partes de Estados Unidos como parte de la gira Steel Across America y será trasladado este viernes en procesión por Nueva York, siguiendo la ruta que tomó el bombero Stephen Siller, quien murió mientras respondía a los ataques.

Durante su discurso, Trump afirmó que el 11 de septiembre representa uno de los acontecimientos que marcaron una división definitiva entre el antes y el después de la historia estadounidense.

“Este trozo de acero maltrecho que vemos hoy aquí en la Elipse es un recordatorio de que Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede vencer y ningún terror puede destruir”, expresó.

La agencia The Associated Press reportó que el mandatario también hizo breves referencias políticas durante su intervención, y advirtió sobre lo que consideró el riesgo de que los estadounidenses se inclinen hacia el comunismo, en el contexto de sus frecuentes críticas a los demócratas y al crecimiento de la influencia de los socialistas democráticos dentro del partido.

Trump dedicó parte de su discurso a recordar a dos hombres que murieron durante los atentados: el bombero neoyorquino Jeffrey Palazzo y Welles Crowther, un corredor de bolsa y bombero voluntario que se hizo conocido como el “hombre del pañuelo rojo” por ayudar a evacuar a varias personas del World Trade Center.

El presidente Donald Trump otorga a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad a Welles Crowther, héroe del 11 de septiembre. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

El presidente anunció que la Guardia Costera pondrá en servicio este fin de semana en Nueva York un nuevo buque patrullero de respuesta rápida que llevará el nombre de Palazzo, quien era reservista de esa institución y formaba parte del Equipo de Rescate 5 de Staten Island cuando acudió a la emergencia.

En el caso de Crowther, Trump le concedió de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil de Estados Unidos. Su madre, Alison, y su hermana, Paige, recibieron la distinción en su nombre.

El mandatario también recordó que estuvo cerca de la zona de los atentados poco después de que ocurrieran y relató que escuchó cómo una estructura cercana “crujía”. Contó que, mientras se encontraba allí con su equipo, dos bomberos lo tomaron por debajo de los brazos y lo llevaron corriendo para ponerse a salvo.

Entre los asistentes estuvieron funcionarios de alto rango del gobierno y miembros del Congreso, entre ellos los republicanos Mike Lawler, de Nueva York, y Dan Meuser, de Pensilvania, cuyo distrito se encuentra cerca de Shanksville, donde se estrelló el vuelo 93.

Trump también destacó la trayectoria del secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien anteriormente dirigió Cantor Fitzgerald, empresa financiera que tenía oficinas en el World Trade Center. Lutnick perdió a su hermano Gary y a más de 650 empleados de la compañía en los atentados.

El presidente aseguró que Lutnick logró reconstruir la empresa y destinó parte de sus ganancias a las familias de las víctimas.

De acuerdo con Trump, unos 150 socorristas de Nueva York participaron en el acto, además de otros provenientes de Washington y Pensilvania.

Frank Siller, presidente y director ejecutivo de Tunnel to Towers y hermano de Stephen Siller, resaltó el significado de la viga recuperada del World Trade Center. “Esta viga de acero representa lo mejor de nuestro país”, afirmó.

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