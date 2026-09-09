Tomar café en exceso puede afectar la sexualidad: médicos advierten

Cuando el consumo de café se dispara, se apagan los beneficios naturales de la bebida y pueden aparecer efectos que indirectamente terminan afectando tu rutina, incluyendo la sexualidad.

La relación no es tan directa como para afirmar que el café provoca disfunción eréctil o pérdida del deseo. De hecho, una revisión de estudios publicada en 2024 no encontró una asociación significativa entre el consumo de cafeína y el riesgo de disfunción eréctil.

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El problema puede estar en el exceso de cafeína

Recuerda que la cafeína es un estimulante y sus efectos pueden hacerse más evidentes cuando se consume en cantidades elevadas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que hasta 400 miligramos diarios no suelen asociarse con efectos negativos en la mayoría de los adultos, aunque la sensibilidad varía considerablemente entre personas.

Aunque superar esa cantidad no significa automáticamente que una persona tendrá problemas sexuales, sí aumenta la posibilidad de experimentar nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, temblores, malestar estomacal o dificultades para dormir.

Y ahí puede aparecer el vínculo con la sexualidad. La ansiedad por el exceso de cafeína puede dificultar la relajación y la concentración necesarias para la excitación sexual. En algunas personas, además, la preocupación por el desempeño puede convertirse en un círculo que dificulta la respuesta sexual.

Dormir mal también puede reducir el deseo

Otro mecanismo indirecto tiene que ver con el descanso. Consumir cafeína en exceso, especialmente durante la tarde o la noche, puede provocar insomnio o reducir la calidad del sueño. Mayo Clinic advierte que el consumo elevado puede generar problemas para dormir y que utilizar cafeína para compensar el cansancio puede perpetuar ese ciclo.

Dormir mal puede traducirse en menor energía, irritabilidad y menos disposición para la intimidad. Por eso, una persona podría percibir una disminución del deseo sexual sin que el café esté afectando directamente sus hormonas sexuales.

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