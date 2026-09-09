TPS llega a su fin para más de 170,000 salvadoreños luego de 25 años

Desde este miércoles, migrantes de El Salvador en Estados Unidos ya no estarán amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de no extender el programa, afectando de manera directa a más de 170,000 salvadoreños.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), los beneficios asociados al programa finalizaron oficialmente este miércoles. La medida anula las autorizaciones de empleo vigentes para los salvadoreños afectados y abre la posibilidad de que sean sometidos a procedimientos de deportación.

Esfuerzos para un plazo de transición

Ante la falta de prórroga, activistas concentraron sus esfuerzos en solicitar un plazo de transición. En tal sentido, la presidenta de la organización Alianza Américas, Dulce Guzmán, declaró que buscaban un margen prudencial para que los afectados logren “organizar y enfrentar” su nueva realidad.

“No hemos tenido ninguna notificación oficial del Gobierno Trump sobre cuánto tiempo dará a los salvadoreños”, declaró Guzmán en declaraciones a la agencia EFE.

Entretanto, el congresista Eugene Vindaman introdujo un proyecto de ley para extender la cobertura durante 18 meses: “Obligar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope”.

Antecedentes de la cancelación del programa

El amparo fue concedido en 2001 tras los terremotos registrados en El Salvador, péro durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó la cancelación del beneficio en 2018, disposición que se mantuvo paralizada por litigios judiciales hasta que la Corte Suprema ratificó las facultades del Ejecutivo sobre el TPS.

Por su parte, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de la organización America’s Voice, indicó que “Trump y (Stephen) Miller están decididos a revocar el estatus legal de tantas personas como sea posible y a sembrar el caos y el miedo en todo nuestro país”.

La directora añadió que este hecho representa “la última ficha de dominó en caer” dentro de las anulaciones de permisos temporales, que afectaron previamente a ciudadanos de Haití, Venezuela, Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua.

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