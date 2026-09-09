Tres ayudas alimentarias en Nueva York que la mayoría de la gente no conoce

Ante el aumento de neoyorquinos que tienen problemas para costearse alimentos y la pérdida de miles de ellos de sus beneficios del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP) debido a las nuevas normas federales, los defensores de la alimentación están destacando tres programas financiados por la ciudad que ayudan a las personas a comprar alimentos saludables, programas que casi nadie conoce.

Dichos programas ayudan a llevar los alimentos a los hogares de las personas, a que puedan adquirir frutas y verduras locales en el mercado de agricultores y a duplicar sus reservas de productos frescos.

“Su objetivo es prevenir el acceso a los alimentos antes de que se produzca una emergencia, antes de que alguien tenga que recurrir al último recurso posible para alimentarse”, expresó Abby de Riel, gerente de comunicaciones y desarrollo de Equity Advocates, una organización de políticas alimentarias.

De Riel aseguró que la ciudad de Nueva York debería invertir más en estos programas ante los recortes a la asistencia alimentaria federal.

“A medida que aumentan los precios de los alimentos y se reducen drásticamente los fondos federales para el acceso a los mismos, la importancia de programas como estos se ha vuelto cada vez más necesaria. Afortunadamente, la administración Mamdani está comprometida a apoyar a los neoyorquinos que sufren inseguridad alimentaria, con más de $850 millones de dólares en el presupuesto de este año destinados a comidas gratuitas, programas de alimentos y asistencia para apoyar a los neoyorquinos de bajos ingresos”, manifestó William Fowler, vocero del Departamento de Salud e Higiene Mental.

Señaló que la ciudad aumentó la financiación para los bancos de alimentos en el presupuesto de este 2026 e incluyó fondos permanentes para otros programas.

Se estima que al menos 22,000 neoyorquinos perdieron sus beneficios de SNAP desde que el gobierno del presidente Donald Trump extendió los requisitos laborales para los participantes. Otros 15,000 refugiados, solicitantes de asilo o víctimas de trata de personas cumplen con las condiciones para recibir el SNAP debido a los cambios federales.

En tanto, los bancos de alimentos reportan una creciente demanda debido al alto valor de la vivienda, la alimentación y el cuidado infantil. La organización contra la pobreza Robin Hood descubrió que el 40% de las familias con hijos en la ciudad tienen dificultades económicas cada semana para comprar suficiente comida.

Los programas Groceries to Go, Health Bucks y Get the Good Stuff, administrados por el departamento de salud de la ciudad, brindan acceso a alimentos beneficiosos para la salud. Varios necesitan que los beneficios tengan una condición médica para calificar o que ya estén inscritos en el programa SNAP.

Beneficios de salud

Los Health Bucks son dos cupones de $2 dólares que los neoyorquinos pueden usar con los mercados de agricultores, independientemente de si reciben o no el programa SNAP, informó Gothamist.

Los beneficiarios del programa SNAP que gasten $2 en un mercado de agricultores pueden obtener $2 dólares en cupones de salud, hasta un máximo de $10 dólares diarios. Quienes no reciben SNAP pueden obtener cupones de salud de organizaciones sin fines de lucro o religiosas para gastar en un mercado de agricultores.

En toda la Gran Manzana existen más de 100 puestos de venta de productos agrícolas o mercados de agricultores que funcionan en el verano y el otoño. Los ciudadanos pueden consultar el mapa de la ciudad o enviar un mensaje de texto con la palabra “so good” al 55676 o “muy rico” en español para hallar el mercado de agricultores más cercano.

Las organizaciones sin fines de lucro que en la actualidad no reciben Health Bucks para distribuir a su comunidad pueden inscribirse en el programa.

Asimismo, el programa de incentivos está dirigido a los beneficiarios de SNAP y ayuda a las familias a aumentar la cantidad de alimentos que pueden comprar en el supermercado. Por cada dólar de SNAP gastado en frutas, verduras o legumbres en los supermercados participantes, los beneficiarios reciben un dólar adicional para su siguiente compra, hasta un máximo de $10 dólares al día.

El programa, que se encuentra dotado con $3 millones de dólares, opera aproximadamente dos docenas de tiendas participantes, aunque ninguna en Staten Island.

Los defensores de la alimentación saludable aseveran que el programa puede que ayude a los hogares beneficiarios de SNAP a los que se les redujeron sus prestaciones mensuales por no cumplir con los nuevos requisitos laborales.

Otro programa dotado con $10 millones de dólares brinda entrega gratuita de comestibles, incluyendo propina e impuestos, para los neoyorquinos que sufren inseguridad alimentaria y que sufren enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.

Para poder optar por la ayuda, los beneficiarios deben ser integrantes del programa NYC Health + Hospital Care, que ofrece atención médica a bajo costo o gratuita para los neoyorquinos que no se pueden permitir un seguro médico.

El programa otorga créditos todos los meses de $110 para hogares de 1 a 2 personas y de $270 para hogares de 3 personas o más. Los favorecidos usan sus créditos en una aplicación para recoger sus compras o recibirlas a domicilio.

El programa de entrega de alimentos a domicilio ayudó a más de 3,000 residentes el año pasado.

Las autoridades municipales señalaron que el programa estaba temporalmente suspendido debido a un retraso en la tramitación de un contrato administrativo.

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