Trump celebra el triunfo de la derecha alemana en las elecciones regionales

El presidente Donald Trump celebró el resultado de las elecciones regionales del pasado domingo en el estado federado de Sajonia-Anhalt, Alemania.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió al desempeño alcanzado por el partido Alternativa para Alemania (AfD).

“¡Guau! El partido populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante”, señaló Trump la noche del martes en un breve mensaje en su red Truth Social. “Por fin (los alemanes) se han hartado de las normas y regulaciones de inmigración absolutamente nefastas que tanto daño han causado a Alemania. ¡ESTÁN EN AUGE y ya no van a aguantar más!”, precisó Trump.

El mensaje concluyó con el acrónimo “MGGA”, término que emula el eslogan de su campaña estadounidense (Make America Great Again), adaptado a Alemania (Make Germany Great Again).

Wow! The Populist Party in Germany just had a really big night. They finally got tired of the absolutely horrible Immigration rules and regulations which have hurt Germany so badly. THEY ARE ON THE RISE, and not going to take it anymore! MGGA!!! President DJT



( TS: Sep 8 2026,? pic.twitter.com/aK7UHG73ID — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 8, 2026

Resultados electorales en Sajonia-Anhalt

El proceso comicial finalizó con la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt, con lo que registró su cifra porcentual más alta hasta la fecha en esa zona del país. Según datos del conteo, la agrupación política obtuvo el 43.8% de los sufragios emitidos durante el domingo.

Pese a ese porcentaje, la organización no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para estructurar un gobierno en solitario, y quedó a un margen de tres escaños para lograr dicha cuota en la cámara regional.

Por su parte, el partido del canciller Friedrich Merz alcanzó la segunda posición en los comicios al contabilizar el 17.2% de los votos escrutados. Con esta diferencia de porcentajes, la jornada concluyó sin una mayoría única de un solo partido para la formación del ejecutivo local.

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