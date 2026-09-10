Alarma en Brooklyn por la muerte inexplicable de varios gatos callejeros

Autoridades y rescatistas investigan la muerte inexplicable de gatos callejeros en varios sectores de Brooklyn, un caso que ha encendido las alarmas entre vecinos y personas que cuidan colonias de animales comunitarios.

Aunque todavía no existe una causa confirmada, la posibilidad de un envenenamiento preocupa, especialmente por el número de animales encontrados muertos en zonas relativamente cercanas.

7 gatos muertos en una vivienda

El senador estatal Steve Chan, republicano que representa el distrito de Bay Ridge, informó que mantiene contacto con autoridades, residentes y organizaciones de rescate para tratar de esclarecer lo ocurrido. Los reportes se concentran, hasta ahora, en 3 áreas de Brooklyn, aunque también se han registrado casos aislados en vecindarios próximos.

De acuerdo con NBC New York, uno de los episodios más inquietantes ocurrió en la zona de 86th Street y 16th Avenue. Rescatistas acudieron a una vivienda donde una familia alimentaba, de manera habitual, a gatos comunitarios y encontraron 7 felinos muertos debajo de una plataforma. El hallazgo incrementó la preocupación de quienes conocen la colonia y siguen de cerca la situación.

La organización St. Vincent Feline Rescue, que participa en las labores junto con Chan, señaló en sus redes sociales que los animales aparentemente sufrieron de manera severa antes de morir.

Chan expresó su consternación y recordó que él mismo, al igual que otros residentes del área, se preocupa por los gatos callejeros. Para quienes alimentan colonias comunitarias, la posibilidad de que los animales hayan entrado en contacto con una sustancia peligrosa añade una nueva preocupación a una tarea que ya implica riesgos y vigilancia constante.

Además de la zona de 86th Street y 16th Avenue, se han reportado muertes en 63rd Street, entre Ninth y 12th Avenues, así como en West Sixth Street, cerca de Avenue S. De acuerdo con la información difundida por el senador, también existen reportes dispersos en otros puntos cercanos, aunque no se ha establecido públicamente si todos los casos están relacionados.

Las autoridades no descartan que los gatos estén siendo envenenados, pues hay registros de otros animales muertos cerca de la zona del hallazgo. (Foto: Shutterstock)

La causa de las muertes sigue siendo un misterio

Por ahora, no existe confirmación oficial de que los gatos hayan sido envenenados de manera intencional. Tampoco se ha identificado una sustancia concreta que pudiera explicar los fallecimientos.

La Policía de Nueva York ya fue notificada sobre los casos y se esperan necropsias que permitan establecer qué provocó las muertes. Los análisis podrían ser determinantes para saber si los animales fallecieron por una sustancia tóxica, una enfermedad, algún contaminante ambiental u otra causa todavía desconocida.

La investigación también será importante para poder proteger a otros animales de la zona y evitar que una eventual amenaza que haya en las calles permanezca sin detectarse.

¿Qué pueden hacer los vecinos de Brooklyn?

Mientras avanza la investigación, los dueños de mascotas y quienes alimentan gatos comunitarios pueden adoptar algunas medidas de precaución. Una de las principales es evitar que perros y gatos consuman alimentos, agua u objetos encontrados en la vía pública, especialmente si aparecen en lugares donde se han reportado animales muertos o enfermos.

Los rescatistas también recomiendan retirar la comida destinada a estos animales después de los horarios habituales de alimentación. La medida no implica que exista una sustancia tóxica confirmada, pero puede reducir el tiempo de exposición de los animales a contaminantes o productos cuya procedencia se desconozca.

Si los vecinos encuentran comida sospechosa, envases u otros elementos que pudieran estar relacionados con los casos, lo más prudente es evitar manipularlos. Fotografiar la escena y comunicar la ubicación exacta puede ayudar a las autoridades a preservar posibles evidencias.

Los dueños de mascotas deben permanecer atentos a síntomas repentinos como vómitos, salivación excesiva, temblores, convulsiones, debilidad marcada o dificultad para respirar. Ante cualquiera de estas señales, especialmente después de que el animal haya ingerido algo desconocido, se recomienda buscar atención veterinaria de urgencia.

El caso ha causado especial inquietud entre los cuidadores de gatos comunitarios de Bay Ridge y otras zonas de Brooklyn. Para estas personas, los animales forman parte cotidiana del vecindario.

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