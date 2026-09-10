Cristiano Ronaldo anotó gol de cabeza en victoria del Al Nassr y se pone a 21 tantos de los 1,000

Cristiano Ronaldo está a nada de convertirse en un goleador milenario. El pasado miércoles volvió a decir presente en el marcador en un triunfo de Al Nassr 2-1 ante Ahba. Con esa anotación, alcanzó las 979 y se puso a 21 tantos de los icónicos 1,000.

Al minuto 22 del encuentro, ‘El Bicho’ desbloqueó el marcador en el Alawwal Park en una jugada de córner en la que saltó en el corazón del área entre tres defensores. Su remate cambió la dirección y se terminó colando por el ángulo, besando el segundo poste.

CR7 está a 21 tantos de la cifra milenaria, mientras que su equipo, vigente campeón, marcha como colíder de la Saudi Pro League junto al Al Hilal tras seis jornadas (15 puntos).

Tras el tanto, Abdullah Al-Hamdan amplió la cuenta para Al Nassr al 58′. Ya en los últimos compases del partido, Nabil Fekir descontó para los visitantes al 75′.

El portugués se estaciona en los 979 goles oficiales en su carrera. Su más cercano perseguidor es Lionel Messi con 927 tantos.

Hace algunas semanas, el astro portugués adelantó en una entrevista a la revista Vogue, tras su boda con Georgina Rodríguez, que la presente temporada podría marcar el punto final de su trayectoria en el fútbol profesional.

Cristiano expresó su deseo de dejar “un legado espectacular” y que “probablemente” este será su “último año en el fútbol”.



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