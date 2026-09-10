Francia retira su apoyo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

La Federación de Fútbol de Francia anunció que no apoyará la reelección de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA tras el escándalo de vender acciones de la Copa del Mundo.

“Si bien inicialmente se había brindado apoyo al presidente de la FIFA, quien entonces era el único candidato para sucederlo en el cargo, las condiciones para ese apoyo ya no se cumplen”, declaró la FFF.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, se opuso inmediatamente al proyecto de Infantino de ceder participaciones del Mundial a fondos privados controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que el propio Infantino terminó por aparcar por la polémica que creó.

La FFF retire son soutien à Gianni Infantino et appelle à une profonde réforme de la gouvernance de la FIFA https://t.co/VBg7N6Eu0f — FFF (@FFF) September 10, 2026

Diallo también ha sido crítico con el ejecutivo suizo, de padres italianos, por la manera en la que repartió los premios económicos en los últimos torneos.

“Tras la manifestación de la FFF el 29 de junio, se produjo una serie de acontecimientos que involucran directamente a la gobernanza de la FIFA y a su presidente, y que entran en conflicto directo con los principios fundamentales de la buena gobernanza y los valores del fútbol.”

Sigue el rechazo de Europa contra Gianni Infantino

El ejecutivo francés también ha censurado la manera poco colegial de gobernar del actual presidente de la FIFA, elegido por primera vez en 2016 tras una enorme crisis en una institución sacudida por casos de corrupción.

La decisión de Diallo se alinea con la de la UEFA en general, pues su presidente, el esloveno Aleksander Ceferin, está en pie de guerra contra Infantino.

Los proyectos de Infantino han provocado la salida de algunos de sus más próximos colaboradores. Así fue el caso del que fue su número tres hasta inicios de agosto, el francés Kevin Lamour.

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