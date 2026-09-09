Ferran Torres firma un ‘hat-trick’ en la victoria del PSG en Champions

El Paris Saint-Germain comenzó de manera categórica la defensa de su doble corona continental tras aplastar 6-1 al Slovan de Bratislava en el Parque de los Príncipes, en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El conjunto dirigido por Luis Enrique resolvió el choque con solvencia desde la primera mitad. El atacante francés Ousmane Dembélé encarriló el triunfo con un doblete tempranero en los minutos 17 y 23.

Posteriormente, el internacional español Ferran Torres asumió el protagonismo de la noche al firmar un ‘hat-trick’ con dianas a los minutos 31, 47 y 57, respaldado por la constante generación ofensiva de Dembélé en función de asistente.

El equipo eslovaco, comandado desde el banquillo por Yaya Touré y con los panameños César Blackman y Cristian Jesús Martínez como titulares, logró el tanto del honor al minuto 59 por medio de una acción individual del gambiano Suleiman Camara. Sin embargo, el centrocampista español Fabián Ruiz cerró la cuenta para los parisinos en el minuto 88 para certificar el 6-1 definitivo.

Con este contundente resultado, el bicampeón de Europa disipa las dudas de su inicio en la Ligue 1 y suma sus primeros tres puntos antes de afrontar duelos de alta exigencia el próximo mes de octubre cuando visite al Manchester City y reciba al FC Barcelona en la capital francesa.

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