Futbolista inglés Ovie Ejaria busca nuevo equipo en LinkedIn

Ovie Ejaria, mediocampista inglés de 28 años, campeón del mundo Sub-20 con Inglaterra en 2017 y formado en las juveniles del Liverpool, publicó en LinkedIn un mensaje en el que se ofrece a clubes y representantes como agente libre.

Sin intermediarios, sin comunicados de prensa: una publicación directa en la plataforma que todos los días usan abogados, contadores y diseñadores para buscar empleo.

El texto que escribió Ejaria no deja lugar a dudas: “Actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada. La temporada pasada jugué en el Real Oviedo en Primera División. 28 años, afincado en Londres. Jugué en el Liverpool, Sunderland, Rangers y Reading”.

Además, especificó que puede desempeñarse como centrocampista en los roles de 6, 8 y 10, y también como extremo izquierdo. Y cerró con una invitación abierta: “Si hay una oportunidad o conocés algún club que busca centrocampista o extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje privado. Todas las consultas son bienvenidas”.

Para reforzar su candidatura, el jugador adjuntó un video con un resumen de sus actuaciones en España, incluyendo una acción ante el Atlético de Madrid, para mostrar sus características a posibles interesados.

? Former Liverpool midfielder Ovie Ejaria has taken to LinkedIn in search of a new club after playing in La Liga last season. ???



Still only 28 and with Liverpool, Rangers, Sunderland, Reading and Real Oviedo on his CV, you’d imagine there are plenty of clubs who could use? pic.twitter.com/xhZuVOvGxl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 9, 2026

Última pasantía en España

El último capítulo europeo de Ejaria transcurrió en Oviedo, la capital del Principado de Asturias. En agosto de 2025, tras varias semanas entrenándose con el plantel, el club asturiano le ofreció un contrato por dos temporadas, en lo que parecía un regreso sólido al fútbol de primer nivel. El entonces técnico Veljko Paunović lo había pedido de manera específica para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, los minutos nunca llegaron en la cantidad esperada. Durante la temporada 2025/26, Ejaria disputó apenas ocho partidos de LaLiga, con un total de 196 minutos y sin goles ni asistencias. Solo arrancó dos encuentros desde el inicio.

El club decidió no continuar con el segundo año del contrato y lo desvinculó con una indemnización de más de $20.000 dólares. El jugador no participó de la pretemporada del conjunto asturiano, y así se cerró una etapa que había arrancado con promesas y terminó con muy poca participación.

Desde junio de 2026 es agente libre, condición que le permite incorporarse a cualquier equipo en cualquier momento, sin necesidad de que exista un traspaso entre clubes.

Con 28 años, el inglés atraviesa un momento en el que todavía puede aportar en un nivel competitivo. Su publicación en LinkedIn ya generó visibilidad en los medios especializados de varios países, lo que amplió considerablemente el alcance del mensaje que escribió desde su cuenta en la plataforma.

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