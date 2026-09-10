Botafogo confirma el fichaje del marroquí Hakim Ziyech hasta 2028

El Botafogo hizo oficial la incorporación del atacante marroquí Hakim Ziyech, exfigura de clubes como Chelsea y Ajax, en una de las contrataciones más destacadas del periodo de traspasos en el fútbol sudamericano.

El internacional africano, de 33 años, firmó un acuerdo contractual con la entidad carioca que se extenderá por dos temporadas, manteniéndolo en el club hasta finales de 2028.

“Hakim Ziyech es del Botafogo. Jugador del Mundial y varias veces campeón en Europa, el delantero centro firmó un contrato con el ‘Glorioso’ hasta finales de 2028”, anunció la institución carioca a través de sus canales oficiales.

El extremo desembarca en el fútbol brasileño tras rescindir su vínculo con el Wydad Casablanca de Marruecos, donde registró una destacada producción ofensiva de nueve goles y dos asistencias en 16 compromisos disputados.

El futbolista, quien lucirá el dorsal número 22 en el conjunto albinegro, arribó a Río de Janeiro en la fase final de recuperación de una molestia física sufrida semanas atrás. Según estimaciones del cuerpo médico del ‘Glorioso’, el atacante requerirá un periodo de dos semanas de acondicionamiento físico antes de ponerse a las órdenes del cuerpo técnico para hacer su debut oficial.

Ziyech cuenta con una trayectoria consolidada en el balompié europeo tras sus etapas en el Ajax de Ámsterdam (2016-2020), el Chelsea inglés (2020-2023) y el Galatasaray turco (2023-2025).

Asimismo, fue una de las piezas clave de la selección de Marruecos que alcanzó un histórico cuarto lugar en el Mundial de Catar 2022. La llegada del zurdo busca reforzar al Botafogo en el tramo definitivo del Campeonato Brasileirão, competición en la que volcará sus esfuerzos tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.

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