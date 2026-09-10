Jamal Musiala deja atrás sus convulsiones y anota en la goleada del Bayern Munich

Jamal Musiala volvió a sonreír en grande. El alemán, que había regresado a las canchas el último fin de semana después de los desmayos por problemas neurológicos que lo habían obligado a alejarse por unos días de la actividad , volvió a convertir con la camiseta del Bayern Munich.

Lo hizo nada menos que en el estreno de la Champions League 2026/27 ante el Bodo Glimt de local. Fue 5-0 para los dirigidos por Vincent Kompany, siempre candidatos a llegar lejos.

Titular, el 10 fue el encargado de abrir la cuenta ante los noreuegos a los 2 minutos del segundo tiempo: luego de una jugada por el medio, Musiala encontró un rebote tras un tiro de Harry Kane y estableció el primero de la noche. Y el primero suyo en la temporada. Especial por lo referido a su salud.

Jamal Musiala goal in Bayern Munich vs Bodo/Glimt UCL game. Harry Kane assist pic.twitter.com/7LWcR0IZs4 — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) September 10, 2026

Goleada en el segundo tiempo

El Bayern encontró espacios y comenzó a sentenciar la goleada. Harry Kane, de cabeza tras un tiro libre, puso el 2-0 al cuarto de hora. Luego, Alphonso Davies sacó una espectacular volea desde la medialuna para ampliar la ventaja al 77’.

La fiesta continuó con Michael Olise, quien marcó dos goles en el tramo final. El francés primero clavó un zurdazo en el ángulo y posteriormente completó su doblete para establecer el definitivo 5-0.

El Bodo Glimt logró competir durante un tiempo, pero el Bayern fue implacable tras el descanso. Los bávaros arrancaron la Champions con una goleada y dejaron una primera impresión contundente.

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