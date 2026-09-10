Federación Francesa de Fútbol: “La gestión actual del fútbol no es la adecuada”

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó este jueves por unanimidad la retirada de su respaldo a la reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA de cara a las comicios pactados para el 18 de marzo de 2027.

El presidente del organismo galo, Philippe Diallo, fue el encargado de comunicar la decisión tras la reunión del Comité Ejecutivo (Comex), señalando que “la gestión actual del fútbol no es la adecuada”.

Las tensiones entre la cúpula rectora del balompié mundial y varias de las principales federaciones de Europa se intensificaron en los últimos meses, teniendo como punto de quiebre el controvertido proyecto impulsado por Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo a fondos privados vinculados al entorno del expresidente estadounidense Donald Trump, una propuesta que terminó siendo retiradas ante el firme rechazo institucional. “En julio, las condiciones para nuestro respaldo ya no se cumplían. Junto con mis colegas del Comex, consideramos que la confianza depositada en Gianni Infantino se ha roto”, argumentó Diallo.

El dirigente galo subrayó la postura histórica y deportiva de su país para liderar un debate sobre la transparencia en las estructuras internacionales: “Francia contribuyó a la fundación de la FIFA, y también tenemos una legitimidad deportiva, ya que llevamos diez años en el top 3 mundial”. Esta maniobra coloca a la FFF en la misma línea de oposición marcada por otras potencias del continente como la Football Association de Inglaterra y la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Con la mirada puesta en el proceso electoral de 2027, la federación francesa anunció el inicio de una ronda de consultas con especialistas en gobernanza tanto nacionales como internacionales. El objetivo de este movimiento es formular propuestas conjuntas dentro de la UEFA para articular una alternativa sólida y definir a un nuevo candidato al sillón presidencial de la FIFA.

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