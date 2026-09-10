Futbolista vetado de por vida y su equipo expulsado tras agresión a un árbitro en Argentina [VIDEO]

La violencia dentro del fútbol ha sido severamente castigada en Argentina. Un futbolista que agredió a un árbitro durante un partido senior (mayores de 35 años) y su equipo han sido expulsados tras la agresión a un árbitro.

El jugador de San Miguel, Raúl Hernán García, fue vetado de por vida de la competencia de Liga Senior de Argentina tras propinar un cabezazo al árbitro asistente Pablo Valles durante el partido ante Racing.

El tribunal de disciplina de la liga senior del futbol argentino publicó en redes sociales un comunicado para anunciar la dura sanción para el futbolista agresor y su club.

Tras una reunión urgente, acordaron la expulsión definitiva y perpetua del jugador García, Raúl Hernán. “Queda expulsado de por vida de toda competencia, torneo o actividad organizada por la liga”.

La sanción se extendió a sus compañeros, pues también se decidió expulsar de manera “inmediata e irrevocable” al club San Miguel de todas las competencias oficiales de la liga”, indicó la liga senior.

Raúl Hernán García es porteño, delantero de 40 años, es categoría 1985 y debutó en San Miguel a los 19 años en la temporada 2005.

¿Cómo fue la agresión?

Raúl Hernán García perdió los estribos tras una discusión por una decisión arbitral durante el partido de la liga senior entre San Miguel y Racing. García venía reclamando con vehemencia una jugada.

El asistente Pablo Valles intervino para calmarlo y pedirle que retrocediera, pero el futbolista interpretó ese gesto como una provocación. En ese intercambio de gritos, García avanzó hacia él y le metió el cabezazo.

El hecho ocurrió a los 23 minutos del segundo tiempo en el estadio Tita Mattiussi de Avellaneda. Tras el cabezazo, Valles quedó inconsciente y debió ser internado.

Tras el hecho, el árbitro central dio por terminado el encuentro, pero la difusión del video en redes sociales se hizo viral y generó indignación en la opinión pública.



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