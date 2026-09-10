Julio César Chávez reflexiona sobre su carrera tras el lanzamiento de su serie: “Tuve todo y no me llenó; llevo 18 años sin alcohol ni drogas”

En una entrevista exclusiva para El Diario de Nueva York, Julio César Chávez abrió su corazón para hablar del auge, la destrucción, la caída y el resurgimiento de su vida y carrera.

En el marco de la serie documental ‘Chávez vs. Chávez’, la cual será transmitida por la plataforma ViX, la leyenda mexicana recordó a Ricardo López Juárez que lleva 18 años limpio del consumo de drogas y alcohol.

El exboxeador tuvo el valor de rememorar el calvario que vivió estando en la cúspide de su carrera deportiva.

“Todo lo tuve y no me llenó”

Chávez explicó que durante una juventud marcada por la pobreza y la carencia, soñaba con convertirse en campeón mundial, pero también con mejorar su situación económica para cambiar sus condiciones de vida y las de su familia.

Su talento innato lo llevó a ser campeón del mundo. La fama y los millones de dólares llegaron. Sin embargo, el éxito no evitó que terminara refugiándose en las adicciones.

“Yo soñaba con ser campeón del mundo, soñaba con sacar adelante a mi familia y soñaba con tener millones de dólares, soñaba con tener, bueno, todo lo que un ser humano en la vida que viene de la pobreza, pues quiere”, narró.

“Yo soy y todo lo tuve, hermanos, y no me llenó”, remató un Chávez que casi dos décadas después puede presumir de haber encerrado a sus demonios internos y sus conductas autodestructivas.

18 años sin alcohol ni drogas

“Gracias a Dios, campeón, llevo solo por hoy 18 años sin alcohol y sin drogas”, le reveló a Ricardo López Juárez. El amor por su familia fue el motor que lo impulsó a recuperarse.

Aunque mantenerse, confiesa, es lo difícil. Chávez señaló que una recuperación sostenida en el tiempo requiere de disciplina y constancia, como para el boxeo o cualquier ámbito de la vida.

“Afortunadamente tú sabes que yo tengo clínicas en adicciones. Eso me ha ayudado mucho a mantenerme limpio“, señaló.

Julio César Chávez reflexionó sobre su pasado, sus adicciones y los 18 años que lleva en recuperación. Cortesía: Televisa Univsion Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

El arresto de su hijo, una oportunidad que tuvo para recaer

Julio César Chávez Jr. fue detenido por los agentes federales de ICE en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado 2 de julio. Su arresto se derivó de una orden de arresto que estaba vigente en México.

El arresto de su hijo le sacudió el mundo y puso al excampeón frente a una tentación que creía superada: recaer. Aquella escena, dice hoy, lo empujó a uno de los momentos más frágiles de su recuperación.

Chávez admitió que, en medio del caos, la idea de volver a consumir apareció como una salida inmediata para evadir el dolor.

“¿Y la salida para mí, cuál era? Pues ir a drogarme y tomar otra vez, ¿me entiendes? Porque no hallaba la puerta”, confesó.

La presión familiar, el miedo y la incertidumbre lo llevaron a experimentar situaciones de estrés y angustia que no vivía desde hace mucho. “El año pasado fue un año sumamente difícil, complicado. Sentía que se nos vino un mundo encima”, expresó.

Aun así, el expugilista asegura que logró mantenerse firme. No cayó. No regresó al consumo. Y lo dice con la serenidad de quien sabe que una batalla como esta nunca está ganada, pero sí controlada.

La serie Chávez vs. Chávez

La serie, que se estrena este 11 de septiembre, obligó al exboxeador a mirar por el retrovisor los recuerdos de un pasado que tiene episodios tormentosos.

Julio César Chávez reconoció que ver algunos capítulos ha sido incómodo, incluso doloroso. Sin embargo, no se arrepiente porque considera que mostrar esa parte de su historia es necesario para que la gente entienda quién es realmente, sin filtros ni mitos.

“Es mi vida y creo que la gente debe darse cuenta de quién es Julio Chávez, en las buenas y en las malas”, explicó.

La producción lo llevó a enfrentar recuerdos que todavía pesan. Chávez admitió que sus adicciones no solo lo destruyeron a él, sino que golpearon a quienes estaban a su lado.



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