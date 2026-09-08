Julio César Chávez defiende inocencia de su hijo Chávez Jr.: “Si mi hijo fuese narcotraficante, no estaría peleando”

En una entrevista con la agencia de noticias EFE con motivo del estreno del documental biográfico ‘Chávez vs. Chávez’ el próximo 11 de septiembre en la plataforma ViX, Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo Chávez Jr. sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

A pocos días de que se cumplan 42 años de su primera victoria en un campeonato mundial, el exboxeador Julio César Chávez habló sobre su vida personal y su entorno.

La leyenda reconoció estar “cansado de tanto trabajo” y sostuvo que su “pelea más importante es abajo del ring” para defender a los suyos.

“Mi carrera boxística nadie me la va a quitar, ahí están los récords (…) En México siempre buscan chivos expiatorios, pero no hay nada sobre lo que se dice de mi hijo”, dijo.

Chávez Jr. fue arrestado por autoridades de Estados Unidos y posteriormente deportado y entregado en agosto de 2025. Se le señala por supuestamente tener nexos con delincuencia organizada y tráfico de armas.

En este sentido, el exboxeador negó el vínculo de su primogénito con carteles como el de Sinaloa y defendió su inocencia. “¿Tú crees que si mi hijo fuera delincuente, si fuera narcotraficante o todas esas cosas que se le decía que era, estaría peleando?”, reprochó.

“Qué necesidad tendría mi hijo de pelear? Siempre ha sido boxeador”, argumentó a sus 64 años el llamado ‘Gran Campeón Mexicano’.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado 2 de julio. Su arresto se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México.

La captura se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

A mediados de agosto, Chávez Jr. fue deportado a México desde Estados Unidos. Tras una semana recluido en el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, en Sonora, salió en libertad.

El boxeador enfrenta un proceso por supuestos delitos vinculados con el tráfico de armas, narcotráfico, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas.



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