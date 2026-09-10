Latinos en EE.UU. ven Airbnb como una vía para generar ingresos y preparar su jubilación

Una nueva encuesta nacional revela un cambio en la manera en que los hispanos en Estados Unidos perciben el hospedaje a corto plazo: ya no solo como una actividad para obtener dinero extra, sino como una posible herramienta para afrontar el costo de vida, complementar los ingresos y construir mayor seguridad financiera de cara a la jubilación.

El estudio, encargado por la Cámara de Comercio Hispana de los EE.UU. (USHCC), en colaboración con Airbnb, consultó a más de 1,200 adultos hispanos en el país. Sus resultados muestran un amplio respaldo a las oportunidades de ingresos flexibles, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento de numerosos gastos cotidianos y por las dificultades que enfrentan algunos hogares para acceder a crédito y capital.

Uno de los datos más contundentes es que el 84% de los encuestados considera que las oportunidades de ingresos flexibles ayudan a las familias a gestionar el aumento del costo de vida. Para muchos hogares, esa flexibilidad puede resultar especialmente atractiva cuando existe un activo que ya forma parte de su patrimonio: la vivienda.

El hogar como fuente de ingresos

El 76% de los adultos hispanos consultados considera que el hospedaje a corto plazo puede ser una forma práctica de complementar los ingresos familiares. Además, el 73% cree que permite aprovechar de manera ingeniosa una propiedad que ya posee.

La percepción adquiere todavía mayor fuerza cuando se observa a los adultos de mayor edad. El 68% considera que el hospedaje puede contribuir a complementar los ingresos durante la jubilación, porcentaje que aumenta a 78% entre las personas de 55 años o más. Entre los propietarios de vivienda de ese mismo grupo etario, la cifra alcanza 82%.

Los números muestran una tendencia interesante: para una parte importante de los hispanos, la vivienda no representa únicamente un lugar donde vivir, sino también un recurso que podría generar ingresos adicionales en distintas etapas de la vida.

La encuesta también pone el foco en las familias multigeneracionales, una realidad frecuente dentro de la comunidad latina. El 71% afirma que el hospedaje puede responder a las necesidades de hogares integrados por varias generaciones, mientras que entre quienes viven en este tipo de familias, la proporción sube a 81%.

Ese aspecto resulta relevante porque una misma vivienda puede convertirse en un espacio donde conviven distintas necesidades económicas, desde el cuidado de adultos mayores hasta los gastos asociados con hijos u otros familiares.

Ingresos que también buscan estabilidad

Entre los hispanos que ya han sido anfitriones de Airbnb, casi 2 tercios aseguran que los ingresos obtenidos les ayudaron a pagar gastos del hogar. Además, uno de cada 2 afirma que esa actividad les permitió sentirse más seguros, desde el punto de vista financiero.

La historia de Agustín Vizcarra, anfitrión de Airbnb en Payson, Arizona, refleja precisamente esa realidad. Él y su familia se encuentran en sus 60 años y, al mismo tiempo, cuidan de sus madres, ambas de 90 años.

“Airbnb nos permite generar ingresos mientras mantenemos la flexibilidad que requiere nuestra situación familiar”, explicó Vizcarra.

Para Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la USHCC, estos resultados muestran que el hospedaje puede convertirse en una puerta hacia el emprendimiento y la construcción de patrimonio.

La organización sostiene que el acceso limitado a crédito y capital puede dificultar que algunas familias latinas emprendan. En ese escenario, utilizar una propiedad existente como fuente potencial de ingresos ofrece una alternativa que no necesariamente exige comenzar con un negocio tradicional.

Piden reglas claras para los anfitriones

El respaldo al hospedaje no significa que los encuestados quieran eliminar las obligaciones para quienes reciben huéspedes. El 91% considera que los anfitriones deben pagar los impuestos que les corresponden y cumplir con estándares básicos.

También existe una demanda clara de certidumbre: 79% afirma que las reglas para los alquileres a corto plazo deberían ser claras y fáciles de entender.

Jordi Torres Mallol, director regional de Airbnb para las Américas, destacó que los resultados muestran el papel que puede desempeñar el hospedaje para las familias que buscan sortear el costo de vida, ahorrar para el futuro y preservar su patrimonio.

La USHCC, por su parte, considera que unas políticas equilibradas pueden mantener abierto este camino hacia el emprendimiento, mientras permiten establecer responsabilidades para los anfitriones. En su lectura de la encuesta, las restricciones desproporcionadas podrían terminar limitando oportunidades de generación de riqueza para familias que buscan convertir un activo existente en una fuente complementaria de ingresos.

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