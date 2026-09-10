Umtiti cuestiona candidatura de Julián Quiñones al Balón de Oro: “Pensé que era una broma”

Samuel Umtiti puso en duda la candidatura de Julián Quiñones entre los 30 nominados al Balón de Oro, al considerar que el delantero mexicano no reunía los méritos suficientes para formar parte de la lista que reconoce a los mejores futbolistas del mundo.

El exdefensa francés, campeón del mundo con Francia en 2018 y ganador de títulos durante sus etapas con Barcelona y Olympique de Lyon, cuestionó la credibilidad de los criterios utilizados para elegir a los nominados durante una intervención en el programa “After Foot”.

La inclusión de Julián Quiñones fue uno de los puntos que generó mayor controversia para Umtiti. El francés puso especialmente bajo la lupa la actuación del atacante mexicano durante el Mundial.

????? Samuel Umtiti, sobre la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro:



"Incluyen a Julián Quiñones, ¿pero QUÉ HIZO EN EL MUNDIAL, cuatro goles para México y eliminados en octavos de final? Cuando vi eso, ME PREGUNTÉ SI ERA UNA BROMA.



ES MUY PERJUDICIAL para el fútbol,? pic.twitter.com/p7WFwT7wV4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2026

“Incluyen a Quiñones, pero, ¿qué hizo en el Mundial? ¿Cuatro goles para México, eliminados en octavos de final? Cuando vi eso, pensé que era una broma. En serio, ni siquiera veo esta ceremonia”, expresó el exfutbolista.

Los números de Julián Quiñones que respaldan su candidatura

El delantero del Al Qadsiah FC tuvo una temporada destacada en el futbol de Arabia Saudita. Quiñones marcó 33 goles en 31 partidos de la Liga Saudí, producción que le permitió conquistar el título de máximo goleador de la competición.

El mexicano terminó por delante de figuras de talla internacional como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney, Joao Félix y Karim Benzema en la clasificación de goleadores.

Su rendimiento también se trasladó al escenario internacional. Quiñones fue titular habitual con la selección mexicana durante la pasada Copa del Mundo y consiguió cuatro goles en cinco partidos, aunque México terminó eliminado en los octavos de final.

Precisamente, su participación con el combinado nacional fue utilizada por Umtiti para cuestionar su presencia entre los nominados.

El campeón mundial de 2018 también aprovechó su intervención para criticar el peso que, en su opinión, tienen las estadísticas y los premios individuales dentro del fútbol moderno.

“La gente piensa mucho más en ganar el Balón de Oro que en los premios colectivos. Puedes ganar una Champions League con tu equipo y solo piensas en ti mismo. Vamos a hablar de estadísticas otra vez, y eso no es suficiente. El fútbol no se trata solo de estadísticas”.

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