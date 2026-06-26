Reaparece Kristi Noem en reunión con presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como enviada para el “Escudo de las Américas”

NUEVA YORK – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este jueves en Nueva York con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, para reforzar la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el crimen organizado, en el marco de su visita a Estados Unidos.

Durante la reunión, ambas autoridades abordaron el “fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado y el impulso de acciones conjuntas para mejorar la protección ciudadana en Ecuador”, según un comunicado difundido por la Presidencia ecuatoriana en X.

Noboa habló con Noem sobre cómo “reforzar la cooperación entre ambos países y promover iniciativas orientadas a la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las familias ecuatorianas”.

La reunión se enmarca en el programa regional del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump en contra de los carteles de la droga y a la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella ya ha dicho que se va a sumar tras ganar las elecciones presidenciales colombianas.

Según la Presidencia ecuatoriana, durante el encuentro se revisaron mecanismos de cooperación internacional y posibles líneas de apoyo en el marco del Decreto Ejecutivo N.º 424, que habilita la recepción de asistencia internacional para combatir a organizaciones delictivas que operan en el país.

Este decreto permite al Estado ecuatoriano recibir apoyo internacional y otorga facultades especiales para neutralizar amenazas de grupos delictivos que atenten contra la seguridad ciudadana.

En el viaje de Noboa a EE.UU. figura también una agenda que incluye reuniones con representantes de la comunidad migrante ecuatoriana y potenciales inversores.

Se trata del cuarto viaje oficial de Noboa a EE.UU. en lo que va de año. Entre el 12 y el 17 de mayo se reunió en Washington con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y participó en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, entre el 6 y el 8 de marzo acudió a Miami para la cumbre del Escudo de las Américas, convocada por Trump, y en la que participaron otros líderes de derecha de la región.

Noboa también estuvo en la nación norteamericana del 2 al 6 de abril, sin agenda oficial, en un viaje de carácter personal.

Asimismo, viajó al país del 11 al 14 de junio, con una agenda de trabajo que apenas trascendió. En lo que va del año, el mandatario ha viajado además a República Dominicana, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Suiza y Bélgica.

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