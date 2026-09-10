Shohei Ohtani pasará a la lista de lesionados por lesión en rodilla

Los Dodgers decidieron poner a Shohei Ohtani este miércoles en la lista de lesionados de 15 días luego de que sigan las molestias en su rodilla y bíceps del brazo derecho.

Ohtani no ha estado en el lineup en seis de los últimos siete juegos de los Dodgers debido a las molestias. En su único juego de esta semana, el japonés se fue de 3-0 con par de ponches.

Tras hablar con los médicos y el personal de entrenamiento, no había mucha certeza de que su estado fuera a mejorar significativamente. Por lo tanto, descartar la opción parecía la mejor decisión”, dijo Dave Roberts sobre poner a Ohtani en la lista de lesionados.

Ohtani tiene un promedio de bateo de .205 con 16 hits, 4 jonrones, 8 carreras impulsadas y 13 carreras anotadas en los últimos juegos.

Shohei Ohtani to be placed on the injured list (left knee, right biceps), Dodgers manager Dave Roberts announces. pic.twitter.com/AG3VlX3TVe — MLB (@MLB) September 10, 2026

A pesar de no contar con el dos veces MVP de la Liga Nacional, los Dodgers han ganado siete juegos de forma consecutiva y su número mágico es de 6 para asegurar el pase a la postemporada.

“Si mañana fuera un partido de postemporada”, dijo Roberts, “estaría en la alineación. Así que creo que ahora que estamos hablando de dos semanas, 14 días, me parece un tiempo considerable, y estará en una situación mucho mejor que la de hoy”.

Josue De Paula tomará el puesto en roster por Shohei Ohtani

Josue De Paula, prospecto número 1 de la organización y 6 de todo MLB, entra en el roster por Shohei Ohtani.

Este año en Doble A, De Paula tiene .303 de promedio al bate, 27 jonrones, 104 carreras impulsadas, 37 dobles, .401 de OBP y 31 bases robadas.

El joven nacido en Brooklyn viajará con el equipo para reportarse al primer juego de la serie contra los Marlins de Miami en el Loan Depot Park que iniciará este viernes.

Sigue leyendo:

Ryan Howard, leyenda de Philadelphia Phillies, será inversionista de los Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX

Checo Pérez confía en el futuro de Cadillac como equipo top de la Fórmula 1