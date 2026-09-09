Checo Pérez confía en el futuro de Cadillac como equipo top de la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez expresó su confianza en el crecimiento del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1, asegurando que la escudería estadounidense tiene las bases para consolidarse a futuro como una de las organizaciones líderes de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Durante una visita a las instalaciones de la fábrica del equipo, donde compartió impresiones con los integrantes de la organización, el experimentado corredor tapatío valoró el esfuerzo colectivo para estructurar la escudería desde cero de cara a su temporada de debut como la undécima formación en la parrilla del ‘Gran Circo‘. “Es increíble ver dónde estamos y todo lo que hemos avanzado. Es fantástico estar aquí representando al equipo Cadillac de Fórmula 1″, destacó Pérez.

Tras concluir su ciclo en Red Bull, Checo Pérez encabeza la alineación titular de la escudería junto al finlandés Valtteri Bottas, conformando una de las duplas con mayor recorrido en el campeonato tras sus pasos por Red Bull y Mercedes, respectivamente.

El tapatío enfatizó el impacto a largo plazo de esta etapa inicial: “Es una oportunidad enorme para todos los que formamos parte de este proyecto, porque algún día Cadillac será un equipo top y todos queremos formar parte de ese camino”.

En sus reflexiones sobre el calendario de la temporada, el mexicano también proyectó lo que será la cita en el nuevo circuito semiurbano Madring de Madrid, escenario debutante que calificó como un reto técnico exigente. “Tengo muchas ganas de correr en Madrid. Es un circuito nuevo para todos, lo que lo convierte en un desafío apasionante. Gran parte dependerá de nuestra posición en la parrilla, pero soy optimista”, concluyó.

Sigue leyendo:

·Checo Pérez queda último al Sprint de China por fallas: “Es muy frustrante”

·La FIA anticipa que la Fórmula Uno podría regresar a Argentina en 2029 o 2030

·Retienen a exjefe de la F1, Bernie Ecclestone por viajar en avión con una escopeta sin documentación