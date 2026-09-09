Ryan Howard, leyenda de Philadelphia Phillies, será inversionista de los Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX

El deporte vive una etapa de modernidad en la que atletas y referentes de diferentes ligas empiezan a invertir en disciplinas ajenas a las suyas. Ryan Howard, leyenda de Philadelphia Phillies, es uno de los últimos casos. El expelotero será inversionista de los Gallos Blancos del Querétaro. El campeón de la Serie Mundial del 2008 fue anunciado por la institución como nuevo socio del equipo.

“Una leyenda de las Grandes Ligas se suma a nuestra historia. Ryan Howard nos muestra una faceta que pocos conocían: su llegada a Gallos Blancos como inversionista. Una nueva voz, una nueva visión y el mismo compromiso con Querétaro. Bienvenido a la familia, Ryan“, informó el equipo de la Liga MX.

Por su parte, Howard declaró en un video para el equipo que desde niño se dedicó a jugar futbol y ha sido una disciplina por la que ha tenido un gusto sostenido.

“Siempre me ha encantado el futbol, crecí jugándolo. La liga mexicana está creciendo, especialmente en Norteamérica tras el Mundial, y el trato era demasiado bueno para dejarlo pasar, así que dije: me encantaría estar en esto y así fue como sucedió”, dijo.

Una leyenda de las Grandes Ligas se suma a nuestra historia. ???



Ryan Howard nos muestra una faceta que pocos conocían: su llegada a Gallos Blancos como inversionista.



Una nueva voz, una nueva visión y el mismo compromiso con Querétaro.



Bienvenido a la familia, Ryan. ??? pic.twitter.com/83lFipR6u9 — Gallos Blancos ? (@Club_Queretaro) September 8, 2026

Los Gallos Blancos de Querétaro nacieron en 1950 gracias a fans locales que buscaban darle una identidad futbolística a la ciudad. Su historia ha estado llena de altibajos. Ascensos administrativos, descensos deportivos, mudanzas, entre otros.

En 2002 volvieron a la primera división, pero descendió en 2004. Cinco años después, en 2009, volvió a la máxima categoría tras comprar la franquicia de León.

En 2013, tras otro descenso, la plaza se mantuvo en Primera gracias a la llegada de la franquicia de Jaguares de Chiapas. La franquicia tuvo su mejor momento mediático en 2014 gracias al fichaje de Ronaldinho.

Con el brasileño, los Gallos Blancos alcanzaron la final del Clausura 2015, el logro deportivo más importante de su historia, aunque la perdieron ante Santos Laguna.

En 2016, Querétaro ganó su primer título al conseguir la Copa MX Apertura 2016, derrotando a Chivas del Guadalajara.

En 2022, el club quedó marcado por la violencia en el Estadio La Corregidora durante un partido contra Atlas. El episodio derivó en sanciones severas como veto del estadio, prohibición de la grada de animación, miles de dólares en multa y un proceso de reestructuración institucional.



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