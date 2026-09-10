Trump vuelve a prometer $5,000 a los estadounidenses: estas son las veces que ofreció dinero y no llegó

Este miércoles, el presidente Donald Trump prometió un pago de $5,000 por cada adulto en Estados Unidos si el Partido Republicano conserva el control del Congreso en las elecciones de noviembre de 2026.

El anuncio, realizado durante la convención de mitad de mandato del Partido Republicano en Dallas, es una nueva promesa de dinero directo que el presidente ya ha planteado en otras ocasiones y que no llegó a los bolsillos de los estadounidenses. Estas son las tres ocasiones previas en las que Trump prometió dinero directo desde 2025:

Lo que Trump anunció en la convención de Dallas

“Si los republicanos ganan la Cámara y el Senado… emitiré un dividendo a cada ciudadano adulto por $5,000”, afirmó Trump ante la militancia republicana.

El mandatario llamó su propuesta como ‘Trump dividend’ y, al abundar en ella, estableció una condición: “El único requisito es que el dividendo debe gastarse en Estados Unidos. No queremos que vayan a Canadá, China o Alemania a gastarlo”.

Sin embargo, la propuesta, como en otras ocasiones, luce complicada ya que, según cálculos citados por The Kobeissi Letter, pagar $5,000 a los 245 millones de adultos estadounidenses elegibles costaría cerca de $1.2 billones de dólares, agravando el déficit fiscal cercano a los $2.1 billones anuales que ya tiene la economía.

Primer antecedente: los $2,000 de estímulo que el Senado bloqueó en 2020

La primera vez que Trump habló de este tipo de ayuda fue durante la pandemia, cuando exigió que se aprobara un pago mayor a las familias, como apoyo por el confinamiento. El Congreso aprobó un pago de $600 y pidió elevarlo a $2,000 dólares por persona.

“Estoy pidiendo al Congreso que enmiende esta ley y aumente el ridículamente bajo $600 a $2,000, o $4,000 para una pareja”, declaró Trump en un video publicado en esas fechas.

La Cámara de Representantes, controlada por demócratas, aprobó la medida por 275 votos a 134, pero el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, bloqueó una votación rápida sobre el aumento y ató la propuesta a otras exigencias políticas.

Los $2,000 nunca se pagaron como cheque único; los estadounidenses solo recibieron los $600 originales, y un pago adicional de $1,400 llegó meses después, pero ya bajo la administración de Joe Biden.

Segundo antecedente: el ‘DOGE dividend’ que nunca se pagó

La primera promesa del segundo mandato de Trump surgió al inicio de su gestión, cuando Elon Musk sugirió crear un ‘DOGE dividend’ de $5,000 financiado con los recortes de gasto federal que generó su equipo.

Trump dijo que “le encantaba la idea, pero nunca se materializó”, señaló PBS NewsHour. Sin embargo, esa propuesta fracasó por falta de financiamiento claro y de respaldo legislativo, el mismo riesgo que enfrenta su propuesta de ayer.

Tercer antecedente: El ‘tariff dividend’ de $2,000 que quedó en el limbo

En noviembre de 2025, Trump propuso dispersar los ingresos generados por los aranceles a las mercancías importadas a todos los ciudadanos mayores de edad con “un dividendo de al menos $2,000 por persona se pagará a todos”, de acuerdo con la propuesta que publicó en su red social Truth Social.

De hecho, la propuesta comenzó a ser desestimada desde el propio gobierno federal. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, restó fuerza al anuncio casi de inmediato.

“No he discutido la idea de un reembolso arancelario con el presidente”, indicó Bessent a ABC News. Meses después, Trump dijo que el pago llegaría “probablemente antes de mediados del próximo año”, pero la propuesta tampoco se cumplió.

El fallo judicial que detuvo el ‘tariff dividend’

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema determinó, en una decisión de 6 a 3, que Trump carecía de autoridad para imponer la mayoría de los aranceles que sostenían el ‘tariff dividend’. Ese fallo dejó sin financiamiento la promesa de los $2,000, incluso antes de que la Casa Blanca presentara una propuesta formal al Congreso, haciendo inviable su envío.

¿Por qué es importante mantenerse informado sobre las ayudas del gobierno?

Cada vez que se anuncia un posible cheque, comienzan a circular mensajes falsos en redes sociales con fechas y montos exactos de depósito. Sin embargo, las familias podrían esperar este dinero para resolver un problema financiero y nunca recibirlo o incluso podrían caer en algún fraude y perder dinero.

Para evitar la difusión de información falsa, FactCheck.org advirtió en noviembre de 2025 que “no hay depósitos directos programados y no hay cheques en camino”.

De momento, ningún pago puede ejecutarse sin aprobación formal del Congreso, y ninguna promesa anterior llegó a ese punto. Confiar el presupuesto familiar a un cheque anunciado en un mitin puede significar decisiones basadas en dinero que, hasta la fecha, no existe.

¿Qué puede hacer el lector mientras tanto?

No tomar decisiones financieras basadas en el dividendo de $5,000, pues depende de una elección incierta y una ley que no existe

Verificar mensajes sobre fechas de depósito en fuentes oficiales del Tesoro o el IRS, no en redes sociales

Dar seguimiento a los resultados de las elecciones de noviembre de 2026, condición que Trump fijó para otorgar cualquier pago

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la propuesta del ‘Trump dividend’ y su viabilidad

¿Cuándo prometió Trump el pago de $5,000?

Lo anunció el 9 de septiembre de 2026 en la convención republicana en Dallas.

¿Es seguro que llegará el dinero?

No. Trump lo condicionó a que el Partido Republicano retenga el Congreso en noviembre de 2026, y este tendría que aprobarlo posteriormente en votación.

¿Cuántas veces ha prometido Trump pagos directos?

Al menos tres promesas previas desde 2020: incrementar el apoyo por Covid, el ‘DOGE dividend’, el ‘Tariff dividend’ de $2,000 y ahora el “Trump dividend” de $5,000.

¿Qué pasó con los $2,000 del dividendo de aranceles?

Nunca se pagaron; la Corte Suprema anuló en febrero de 2026 la mayoría de los aranceles que los financiarían.

¿Cuánto costaría pagar $5,000 a cada adulto?

Analistas estiman unos $1.2 billones de dólares, con 245 millones de adultos en el país.

Conclusión

El patrón se repite: cada promesa de dinero directo de Trump genera titulares, pero también desmentidos de su propio gobierno y hasta ahora ninguna se traduce en un depósito real.

Si la historia se repite, el ‘Trump dividend’ de $5,000 podría sumarse a la lista de ofertas incumplidas, dejando a millones de hogares hispanos esperando un ingreso que, por ahora, solo existe en un discurso de campaña.

Sigue leyendo:

– “Trumpapalooza”: republicanos celebran convención en torno a Trump antes de las ‘midterm’

– Departamento de Justicia amplía investigación por supuesta conspiración contra Trump en caso de injerencia rusa

– Entran en vigor aranceles de Canadá de hasta 50%: Así afecta a los consumidores estadounidenses