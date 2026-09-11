Arabia Saudita cierra un importante oleoducto tras un ataque con drones mientras los hutíes avanzan en el mar Rojo

Arabia Saudita cerró temporalmente un importante oleoducto que conecta sus campos petroleros con el mar Rojo después de un ataque con drones, mientras los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, avanzaron hacia una isla estratégica en la entrada sur de esa vía marítima.

El Ministerio de Energía saudí describió el cierre del oleoducto Este-Oeste como una medida preventiva tras el ataque ocurrido el día anterior. El Ministerio de Exteriores atribuyó la ofensiva a varios drones procedentes de Irak y afirmó que Riad no respondería de inmediato para permitir que el gobierno iraquí tomara medidas contra los responsables, informó Associated Press.

Bagdad condenó el ataque y ordenó una investigación.

La ofensiva se produce mientras los hutíes han conseguido nuevos avances territoriales en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, una de las principales rutas para el transporte marítimo mundial. Dos funcionarios, citados por AP bajo condición de anonimato, confirmaron que los rebeldes tomaron Mayun, una pequeña isla volcánica ubicada en el estrecho y también conocida como Perim.

El movimiento abre un nuevo frente en la guerra con Irán y aumenta la presión sobre las rutas utilizadas por Arabia Saudita para transportar su petróleo hacia los mercados internacionales.

El oleoducto es una ruta para el crudo saudí

El oleoducto Este-Oeste fue construido en la década de 1980 y permite trasladar petróleo desde el interior de Arabia Saudita hasta la costa del mar Rojo, evitando el estrecho de Ormuz, donde Irán ha atacado embarcaciones durante el conflicto.

La ruta adquirió mayor importancia después de que Arabia Saudita incrementara sus envíos desde los puertos del mar Rojo. A comienzos de junio, las exportaciones de petróleo desde esa zona habían superado los 5 millones de barriles diarios, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía citados por AP.

El tráfico marítimo por el estrecho ya había disminuido aproximadamente 60% desde que los rebeldes comenzaron a atacar algunos buques a finales de 2023, según Lloyd’s List Intelligence.

Los hutíes han advertido que intensificarán sus acciones contra Arabia Saudita y señalaron que los buques de otras compañías pueden navegar con seguridad, excepto los saudíes.

La situación ha contribuido a la volatilidad del mercado petrolero. Esta semana, el precio del crudo volvió a superar los $100 dólares por barril, lo que aumenta la presión sobre los mercados energéticos y ofrece a Irán mayor margen de negociación.

Arabia Saudita busca rutas alternativas

Ante los riesgos en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz, Arabia Saudita también ha recurrido a rutas que llevan su petróleo hacia el norte, desde el mar Rojo hasta el Mediterráneo, mediante el Canal de Suez o un oleoducto que atraviesa Egipto.

Sin embargo, los hutíes también han amenazado esas rutas. A finales de agosto, los rebeldes atacaron un buque saudí en el norte del mar Rojo.

La escalada ocurre después de meses de ataques contra embarcaciones y objetivos petroleros saudíes. En julio, Arabia Saudita y Estados Unidos bombardearon milicias respaldadas por Irán en Irak después de atribuirles ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes. Funcionarios regionales dijeron entonces a AP que los hutíes habían ayudado a esas milicias a planificar y ejecutar las operaciones.

Irán, por su parte, pidió el viernes el levantamiento del bloqueo saudí sobre las zonas de Yemen controladas por los hutíes y llamó a reanudar las negociaciones entre Riad y los rebeldes.

La ofensiva también amenaza con agravar nuevamente la guerra civil yemení, contenida en buena medida desde 2022 por una frágil tregua. Más de 46.000 personas han huido de sus hogares durante la última semana debido al recrudecimiento de los combates, informó la agencia de migración de Naciones Unidas.

Los hutíes combaten contra el gobierno yemení desde 2014, cuando tomaron amplias zonas del norte y centro del país, incluida la capital, Saná. Arabia Saudita intervino al año siguiente para respaldar al gobierno reconocido internacionalmente.

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