El petróleo supera los $100 por barril y estos precios podrían subir pronto en EE.UU.

El precio del petróleo Brent, referencia internacional del crudo, tocó los $100 por barril este martes 8 de septiembre, antes de cerrar en $99.71, en medio de una escalada de ataques en el Golfo Pérsico, según USA Today. Al mismo tiempo, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos llegó a $4.14 por galón, aumentando la presión sobre los consumidores por una nueva escalada de precios.

Estos acontecimientos encendieron las alertas de que el encarecimiento del petróleo termine trasladándose a otros productos y servicios. Un crudo más caro eleva los costos de transporte y producción, lo que puede ejercer presión sobre los precios de mercancías y otros gastos cotidianos.

El escenario podría empeorar si continúan las interrupciones en el tránsito por el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

Algunos analistas consideran que el Brent podría alcanzar $120 por barril si la crisis se prolonga, generando una nueva escalada de precios al alza, afectando el presupuesto de los hogares estadounidenses, más allá de lo que pagan cada vez que llenan el tanque.

¿Por qué el crudo volvió a superar la barrera de los $100?

El repunte fue consecuencia de que las fuerzas estadounidenses atacaran cinco tanqueros iraníes de crudo el martes, en la escalada más reciente del conflicto entre EE.UU. e Irán. Como consecuencia, el crudo West Texas Intermediate, referencia estadounidense, también se cotizó en cerca de $95 dólares por barril.

La tensión se venía acumulando desde días antes. El fin de semana previo, milicianos hutíes respaldados por Irán atacaron instalaciones energéticas en el sur de Arabia Saudita, un ataque que las autoridades saudíes calificaron como “una escalada peligrosa”.

El efecto inmediato en los precios de la gasolina en EE.UU.

La gasolina en Estados Unidos ya alcanzó un récord para el fin de semana del Día del Trabajo: $4.14 dólares por galón, casi un dólar más cara que el año pasado y por encima de los $3.82 registrados en 2012 y que era la marca anterior, según datos de la asociación de automovilistas AAA. Desde que comenzó la guerra en el Medio Oriente, el precio de la gasolina ha subido 42%.

Linda French, una residente de Jonesborough, Tennessee, contó a CNN que los precios altos de la gasolina le impidieron viajar cientos de kilómetros para visitar a su hermano, que se recupera de una cirugía de cadera. “Ni siquiera puedo pensar en volar, porque el vuelo que tomé en marzo se duplicó de precio en pocos meses”, relató.

Estos precios al alza significan que una familia que gasta $200 dólares al mes en gasolina hoy podría estar pagando cerca de $284 dólares si los precios siguen la misma tendencia que en meses anteriores.

¿Qué otros precios podrían subir por el petróleo caro?

El petróleo caro no afecta solo al precio de la gasolina. El diésel, combustible clave para el transporte de mercancías, también subió alrededor de $1.70 dólares por galón desde que inició el conflicto, lo que afecta el costo final de rubros como transportar alimentos, ropa y otros productos hasta las tiendas.

Para muchas familias que tienen recursos limitados, esto puede sentirse especialmente en el supermercado, donde el alza en los costos de transporte suele trasladarse al precio final de los productos en las próximas semanas.

Por si fuera poco, los analistas de NBC News advirtieron que el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, lo que podría prolongar la presión sobre los precios en los próximos días.

¿Qué puedes hacer para reducir el gasto en gasolina?

Ante la posibilidad de que los precios sigan subiendo, hay medidas prácticas que los conductores pueden tomar de inmediato:

Comparar precios entre gasolineras usando aplicaciones de comparación, ya que las diferencias por galón pueden superar los 20 centavos en la misma ciudad

usando aplicaciones de comparación, ya que las diferencias por galón pueden superar los 20 centavos en la misma ciudad Reducir viajes innecesarios y combinar mandados en un solo trayecto para ahorrar combustible

y combinar mandados en un solo trayecto para ahorrar combustible Revisar la presión de las llantas , ya que llantas infladas correctamente mejoran el rendimiento de gasolina

, ya que llantas infladas correctamente mejoran el rendimiento de gasolina Evitar el uso excesivo del aire acondicionado en trayectos cortos, lo que puede reducir el consumo de combustible hasta en un 10%

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva subida del petróleo y la gasolina

¿Por qué subió el precio del petróleo a $100 por barril?

Subió tras ataques militares de EE.UU. contra tanqueros iraníes y ataques hutíes contra infraestructura petrolera saudita.

¿Cuánto cuesta la gasolina en EE.UU. actualmente?

El promedio nacional es de $4.14 dólares por galón, un récord para el fin de semana del Día del Trabajo.

¿Cuánto ha subido la gasolina desde que empezó el conflicto?

Ha subido 42% desde el inicio de la guerra en el Medio Oriente.

¿Podría el petróleo subir aún más?

Sí, algunos analistas advierten que podría superar los $120 dólares por barril si persisten los ataques.

¿Qué otros productos podrían encarecerse?

El diésel ya subió $1.70 por galón, lo que eleva el costo de transportar alimentos y mercancías.

¿Qué puedo hacer para gastar menos en gasolina?

Comparar precios entre gasolineras, combinar mandados y mantener el auto en buen estado ayuda a reducir el gasto.

Conclusión

Si el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa escalando y el Estrecho de Ormuz sigue restringido, los expertos anticipan que tanto el petróleo como la gasolina podrían mantenerse en niveles históricamente altos durante las próximas semanas.

Mientras tanto, las familias deben prepararse para ajustar su presupuesto de transporte y vigilar de cerca el precio del diésel, cuyo impacto suele reflejarse después en el costo de los alimentos.

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