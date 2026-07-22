Quinto fallecido por brote de legionelosis en Nueva York mientras familia demanda por muerte en Upper East Side

El brote de legionelosis que mantiene en alerta al Upper East Side de Nueva York ya dejó 5 personas fallecidas, mientras las autoridades sanitarias continúan con la búsqueda del origen de la contaminación que ha contagiado a 82 residentes de la zona.

Actualmente, 8 personas continúan hospitalizadas, 53 ya fueron dadas de alta y otras 12 no requirieron ingreso médico, según los datos oficiales. La investigación sigue abierta mientras los especialistas analizan decenas de torres de refrigeración para determinar cuál pudo ser la fuente de exposición a la bacteria Legionella.

Entre las víctimas mortales de este brote de la enfermedad del legionario se encuentra Robert Goldstein, un veterano de la Fuerza Aérea de 88 años que permaneció 2 semanas en cuidados intensivos antes de fallecer el pasado viernes.

Familia de veterano prepara demanda por muerte injusta

De acuerdo con ABC 7, la tragedia de Goldstein llevó a su viuda, Ida Goldstein, a anunciar que presentará una demanda en contra de los responsables de la torre de enfriamiento que presuntamente provocó la infección de su esposo.

La mujer recordó los últimos días de vida del hombre con quien estuvo casada durante 5 décadas. Aseguró que todavía escucha sus últimas palabras mientras permanecía conectado a equipos médicos en el hospital.

“Verlo de esa manera, con toda esa maquinaria y sin poder hacer nada, me destruye”, relató Goldstein.

De acuerdo con el abogado de la familia, la mujer encontró a su esposo con fiebre el pasado 2 de julio dentro de su apartamento en Yorkville, cerca de una ventana abierta. Su estado de salud empeoró rápidamente y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde murió después de permanecer en terapia intensiva.

El abogado Ron Ketter afirmó que el edificio donde vivía Goldstein dio negativo en las pruebas de Legionella, por lo que la demanda se enfocará contra el propietario de la torre de refrigeración que habría provocado la exposición.

Según el representante legal, las autoridades pueden comparar el ADN de la bacteria encontrada en los pacientes con la detectada en las instalaciones contaminadas para establecer una conexión directa.

Ciudad identifica torres con presencia de Legionella

Mientras avanzan las acciones legales, el Departamento de Salud de Nueva York informó que ya identificó los primeros edificios del Upper East Side con torres de refrigeración que podrían estar relacionadas con el brote.

La ciudad confirmó que 34 torres dieron positivo a bacterias vivas y que todas fueron sometidas a procesos de limpieza y desinfección. Además, nueve instalaciones ya resultaron negativas, mientras que los resultados de otras 140 torres permanecen pendientes.

En total, las autoridades ordenaron la desinfección de 76 edificios después de detectar señales de Legionella mediante pruebas PCR, un método que permite identificar rápidamente la presencia de material genético de la bacteria.

El hallazgo provocó críticas de algunos funcionarios municipales, especialmente de la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, quien acusó a la administración del alcalde Zohran Mamdani de no haber comunicado la información con suficiente rapidez.

Menin señaló que la ciudad debe mejorar sus protocolos y anunció un proyecto de ley para obligar a identificar torres de refrigeración que no hayan sido sometidas a pruebas, además de crear una línea telefónica de información durante futuras emergencias sanitarias.

La funcionaria también cuestionó que existan puestos vacantes dentro del equipo especializado del Departamento de Salud encargado de responder a casos relacionados con Legionella.

Mamdani defiende la respuesta de la ciudad

Ante las críticas, Mamdani defendió la actuación de su administración y aseguró que la ciudad respondió antes de lo que establecían los protocolos utilizados anteriormente.

Mamdani explicó que las autoridades decidieron utilizar pruebas PCR junto con cultivos tradicionales para acelerar la identificación de posibles fuentes de contagio. Según el alcalde, esa estrategia permitió actuar de inmediato y ordenar la limpieza de las torres que presentaron resultados positivos.

“En el pasado, el protocolo de la ciudad era iniciar una investigación después de tres casos confirmados en un área y periodo de tiempo reducido. Nosotros no esperamos a eso”, afirmó Mamdani, en declaraciones recogidas por The Guardian.

El alcalde aseguró que la investigación comenzó el 2 de julio, cuando únicamente había dos casos confirmados, y defendió que las medidas adoptadas evitaron una mayor propagación.

Mamdani también explicó que los expertos sanitarios recomendaron no realizar una desinfección masiva de todas las torres de refrigeración del Upper East Side, ya que podría afectar la capacidad de esos sistemas para prevenir futuros brotes.

“Estamos intentando detener este grupo de casos en el presente y, al mismo tiempo, fortalecer nuestra capacidad para responder en el futuro”, dijo el alcalde.

La ciudad mantiene la vigilancia sobre las instalaciones restantes y todavía no ha confirmado cuál fue la fuente exacta que originó el brote de legionelosis en NYC.

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