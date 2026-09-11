Kylian Mbappé sobre el meme del “dictador”: “Es una falta de conciencia política y humana en la gente”

El delantero francés Kylian Mbappé abordó públicamente la reciente ola de memes virales en los que se le representa vistiendo un uniforme militar de dictador, señalando que, aunque comprende que la tendencia nace como una broma en redes sociales, evidencia una “falta de conciencia política y humana en la gente”.

El origen del meme sigue sin ser del todo claro, aunque diversas teorías apuntan a la acción legal que emprendió el jugador en 2024 contra el propietario de un establecimiento de kebabs por explotar comercialmente su nombre en un menú. Asimismo, otros analistas de internet lo atribuyen a la percepción mediática sobre la influencia que ejerce el atacante de 27 años dentro de las decisiones deportivas de sus clubes, tanto en su etapa actual en el Real Madrid como previamente en el Paris Saint-Germain.

En declaraciones para la revista L’Équipe, la estrella gala admitió tomarse la situación con cierta distancia, pero advirtió sobre la gravedad de banalizar figuras autoritarias. “Por un lado es gracioso porque percibes que, para algunas personas, todo es una broma sin mala intención… Pero también está la parte que no tiene tanta gracia, porque sabemos el daño que este tipo de personas ha causado a lo largo de la historia. Que te comparen con gente que asesina a otros o que ha causado miseria a millones… no creo haber hecho nunca nada parecido”, reflexionó el atacante.

Asimismo, Mbappé restó importancia al apodo “Mobutu” con el que su compañero de selección Ousmane Dembélé suele dirigirse a él en tono de broma, en referencia a Mobutu Sese Seko, el dictador que gobernó Zaire (hoy República Democrática del Congo) de 1965 a 1997. “Ousmane es un caso aparte. ¡Lo encontró en las redes sociales y simplemente está de broma!”, aclaró entre risas.

En el plano estrictamente deportivo, el internacional francés atraviesa un sólido arranque de temporada 2026/27 al registrar cinco anotaciones en cinco partidos con el Real Madrid. Mbappé se perfila para volver a la titularidad este sábado por la noche cuando el conjunto blanco, bajo las órdenes de José Mourinho, reciba al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu.

Sigue leyendo:

·James Rodríguez vuelve a Colombia para jugar con Atlético Nacional

·Umtiti cuestiona candidatura de Julián Quiñones al Balón de Oro: “Pensé que era una broma”

·La FIFA responde a Marruecos y aclara que la sede de la final del Mundial 2030 no está decidida