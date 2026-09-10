La FIFA responde a Marruecos y aclara que la sede de la final del Mundial 2030 no está decidida

La FIFA salió al paso de las recientes declaraciones del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) Fouzi Lekjaa, aclarando que la elección de la sede para la final de la Copa del Mundo 2030 “se tomará en su debido momento” y descartando cualquier acuerdo previo sobre el recinto que albergará el partido por el título.

Un portavoz de la FIFA reiteró a EFE que el proceso de selección sigue su curso bajo los criterios oficiales y sin compromisos otorgados por adelantado.

Las precisiones del máximo organismo del fútbol mundial se producen después de que Lekjaa afirmara públicamente en un acto político que el Gran Estadio Hassan II de Casablanca (actualmente en construcción con una capacidad proyectada para 115,000 espectadores) albergaría el encuentro decisivo del torneo que coorganizarán España, Portugal y Marruecos.

La controversia se enmarca en las tensiones políticas y de gobernanza dentro de la FIFA tras la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) promovido por Gianni Infantino, el cual buscaba vender participaciones del certamen a inversores privados y que fue frenado por la oposición de la UEFA y la Concacaf. El organismo desmintió categóricamente las informaciones que sugerían un ofrecimiento de la final a Marruecos a cambio de respaldos electorales de cara a la reelección de Infantino el próximo año.

De este modo, las opciones para la gran final y los partidos inaugurales continúan abiertas entre las propuestas del dossier conjunto, donde España promueve los estadios Santiago Bernabéu de Madrid (78,297 espectadores) y el Spotify Camp Nou de Barcelona (105,000 espectadores tras su remodelación), frente al ambicioso megaproyecto en territorio marroquí.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se mantiene confiada en que la FIFA otorgue el partido decisivo a suelo español, mientras Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán únicamente los compromisos conmemorativos del centenario.

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