Las Spice Girls anuncian colecciones por sus 30 años y decepcionan a fans

Las expectativas estaban por las nubes, pero la revelación de las Spice Girls terminó muy lejos de lo que muchos seguidores imaginaban. La banda utilizó una publicación en redes sociales para acrecentar el misterio sobre un anuncio relacionado con su 30.º aniversario y, finalmente, presentaron cinco colecciones de cajas con sus sencillos en CD y vinilo.

El adelanto había sido cuidadosamente preparado. Esta semana, la banda publicó imágenes acompañadas por “Wannabe”, grabado en las mismas escaleras donde se filmó el videoclip, además de un anuncio de periódico que anticipaba una revelación para este jueves.

Inmediatamente muchos seguidores interpretaron las pistas como una posible reunión de Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham, e incluso comenzaron a especular con una eventual gira de las cinco integrantes.

Pero el desenlace provocó decepción en redes. Algunas seguidoras cuestionaron que la expectativa generada terminara en un lanzamiento comercial, mientras otras dejaron claro que lo que realmente esperaban era volver a ver al quinteto completo sobre un escenario.

Ediciones para coleccionistas y material inédito

Las nuevas cajas reúnen los sencillos de la discografía de la agrupación y estarán disponibles desde el 6 de noviembre. La edición más económica parte de 94,99 libras (110,54 euros, aproximadamente $128 dólares) y corresponde a la versión únicamente en CD.

La propuesta más exclusiva alcanza las 277,99 libras (323,48 euros, cerca de $375 dólares) e incluye los 14 sencillos tanto en vinilo como en CD, sus caras B completas, maquetas inéditas como “Do You Think About Me”, una de las primeras grabaciones del grupo, y un folleto con mensajes nunca vistos de las cinco integrantes.

El lanzamiento llegará exactamente tres décadas después de que el álbum “Spice” convirtiera a aquellas cinco artistas británicas en un fenómeno mundial.

El regreso de las cinco sigue siendo una incógnita

Las Spice Girls fueron fundadas en 1994 y acumulan nueve números uno en Reino Unido y más de 100 millones de copias vendidas, cifras que explican por qué cualquier señal relacionada con una posible reunión genera tanta expectativa.

Mel B, Mel C, Emma y Geri realizaron su última gira juntas en 2019, cuando ofrecieron 13 conciertos en estadios de Reino Unido e Irlanda. Victoria Beckham, en cambio, no ha actuado públicamente con el grupo desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

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