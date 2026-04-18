Victoria Beckham llega a 52 años con Brooklyn distanciado

El nuevo cumpleaños de Victoria Beckham no se siente como los anteriores. Esta vez, la diseñadora recibe sus 52 años con una ausencia que pesa, y no es otra que la de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, con quien mantiene un distanciamiento que se hizo público a inicios de año.

Para una familia acostumbrada a mostrarse unida, el contraste con la celebración de hace dos años, cuando todavía soplaba las velas rodeada de todos, es evidente.

La relación quedó marcada después de aquel comunicado que Brooklyn publicó en Instagram, donde se refirió a tensiones profundas con sus padres. Desde entonces, la interacción ha sido nula e incluso él optó por bloquearlos en redes en plena Navidad, algo que confirmó lo lejos que estaban.

Sus palabras antes del cumpleaños

Horas antes de su día especial, Victoria decidió hablar del tema por primera vez. En una conversación con “The Wall Street Journal”, aseguró: “Lo único que sólo hemos intentado hacer siempre es proteger y amar a nuestros hijos”.

También reconoció que existe un “sentimiento de culpa” por la exposición mediática que la ha acompañado desde sus inicios.

Durante la entrevista, la exintegrante de las Spice Girls aclaró que, aunque no mencionó directamente el nombre de su primogénito, siempre ha buscado actuar desde el cariño. Y cuando le preguntaron si se arrepentía de haber expuesto a su familia al escrutinio público, respondió que “no diría que me siento culpable”, pero admitió que sus padres y sus hijos debieron adaptarse a vivir rodeados de cámaras.

Al reflexionar sobre su propia maternidad, compartió una frase honesta: “Ser madre de jóvenes adultos es muy diferente a tener hijos pequeños. Creo que estamos haciendo todo lo que podemos”. A eso añadió que la polémica de los últimos meses no ha afectado su marca y que la gente compra sus productos porque cree en su calidad: “No creo que compren mi delineador de ojos sólo porque sea yo”.

El gesto de David en medio del silencio familiar

Mientras Victoria atendía compromisos y entrevistas, su esposo, David Beckham, abrió el día con un mensaje lleno de ternura.

En su publicación escribió: “Feliz cumpleaños a la única e inigualable Posh Spice. Te queremos mucho y nos aseguraremos de que tengas el día más especial porque, como la mejor esposa, mamá, amiga y compañera de gimnasio, te lo mereces”.

La leyenda del fútbol acompañó las palabras con varias imágenes que recorren la vida de su esposa, desde su infancia hasta sus 27 años juntos.

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