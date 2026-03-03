Lanzan moneda especial por los 30 años de las Spice Girls

Treinta años después de que su energía dominara la música pop, las Spice Girls reciben un tributo inesperado y bastante simbólico, una moneda especialmente creada por la Royal Mint del Reino Unido.

La institución, que es la entidad oficial que fabrica y emite las monedas en este territorio, decidió celebrar tres décadas desde que el grupo tomó las listas en 1996 y encargó a la artista Ffion Rees un diseño que reúne las siluetas de las cinco integrantes junto a sus autógrafos.

El lanzamiento llega acompañado de unas palabras del propio grupo, que se mostró emocionado con este reconocimiento: “Es un gran honor para nosotras ser homenajeadas por la Royal Mint y seguir los pasos de algunos verdaderos íconos de la música”.

“2026 marca un año especial para nosotras, ya que celebramos el 30 aniversario de nuestro sencillo debut ‘Wannabe’ y nuestro álbum ‘Spice’. Nunca imaginamos que seríamos reconocidas de esta manera: el primer grupo femenino en recibir su propia moneda ¡Un momento para el poder femenino!”, agregaron.

Una edición limitada pensada para fans y coleccionistas

Lucy Mackenzie, directora de Concepto Digital y de Producto de la Royal Mint, destacó la importancia de la agrupación dentro de la cultura británica al presentar la pieza: “Las Spice Girls no solo dominaron la música pop, sino que definieron los 90. Ahora, por primera vez, fans y coleccionistas de todo el mundo pueden poseer una pieza de ese legado. El exclusivo empaque que rinde homenaje a cada Spice Girl la convierte en uno de nuestros lanzamientos de Leyendas de la Música más coleccionables”, expresó.

La moneda hace parte de esta serie que rinde tributo a grandes nombres del Reino Unido. En ediciones anteriores han aparecido figuras tan reconocibles como Freddie Mercury, Elton John, David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney. Con ellas, la colección ha ido formando un relato sobre artistas que moldearon distintas épocas, y ahora suma al quinteto femenino más influyente del pop británico.

La Spice que prefieras, en el empaque que elijas

El lanzamiento se realizó el 3 de marzo y la moneda, de 5 libras, tiene un costo de 18,50 libras. Uno de los detalles más llamativos es que cada pieza llega en una presentación diferente, dedicada a una integrante específica: Emma Bunton, Geri Horner, Victoria Beckham, Melanie Brown y Melanie Chisholm.

Esa personalización permite que los seguidores escojan a su favorita y convierte la colección en un objeto emocional, además de histórico. Cada unidad, además, está limitada a 15,000 ejemplares para su distribución global, lo que asegura que se mantenga como un artículo especial, tanto para quienes crecieron con la fiebre del “girl power”, como para las nuevas generaciones que están descubriendo su música.

