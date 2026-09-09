Las Spice Girls lanzan misterioso video y avivan los rumores entre sus seguidores

Las Spice Girls generaron expectativa entre sus seguidores después de publicar este miércoles un video en sus redes sociales oficiales en el que anuncian una revelación para este jueves 10 de septiembre a las 14:00 horas del Reino Unido (13:00 GMT).

El material, de corta duración, utiliza como música de fondo “Wannabe”, el exitoso sencillo con el que la agrupación británica debutó en 1996. El video también incorpora elementos relacionados con la historia de la banda, lo que ha llevado a sus fans a interpretar el contenido como una posible señal de nuevos proyectos.

Sin embargo, las Spice Girls no han confirmado que el anuncio corresponda a una gira de reunión, nueva música o una actuación conjunta de sus cinco integrantes originales.

El video fue grabado en las escaleras del hotel utilizado como escenario para el videoclip de “Wannabe”. En ellas aparece un periódico que, al ampliarse, muestra un mensaje dirigido a los seguidores del grupo. El texto pregunta, entre otras cosas, si son capaces de cantar y bailar y si se consideran grandes aficionados, coleccionistas o conocedores de la música de las Spice Girls.

El periódico que aparece en el video es The Stage, publicación que mantiene un vínculo con los orígenes de la banda. En 1994, el medio publicó un anuncio en el que se buscaban integrantes para formar una nueva agrupación femenina. El proceso terminó dando lugar a las Spice Girls.

Entre las hipótesis que circulan en redes sociales se encuentran una eventual gira de reunión, el lanzamiento de nueva música o algún proyecto conmemorativo. Una de las teorías está relacionada con el hecho de que en 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de “Wannabe”.

Otro elemento que ha generado interpretaciones es una secuencia numérica que aparece al final del video. Algunos usuarios consideran que parte de esos números podría hacer referencia al 10 de septiembre y otra parte al 6 de noviembre. No obstante, no existe confirmación oficial de que esas cifras correspondan a fechas de futuros anuncios o eventos.

La situación de las cinco integrantes

Las Spice Girls estuvieron originalmente formadas por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham.

La última gira del grupo contó con cuatro de sus integrantes. Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell realizaron en 2019 una serie de 13 conciertos en estadios del Reino Unido y Europa. La última actuación pública de Victoria Beckham con las Spice Girls durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La posibilidad de una reunión de las cinco integrantes ha sido objeto de especulación en diferentes momentos, pero hasta ahora no se ha concretado una nueva presentación conjunta.

Las cuentas oficiales de las Spice Girls no han detallado todavía qué será presentado. Su página web también muestra el video y ofrece un formulario para que los seguidores se registren y reciban futuras actualizaciones.

La expectativa se produce en un año significativo para la agrupación, ya que se cumplen tres décadas de la publicación de “Wannabe”. Desde su debut, las Spice Girls han vendido más de 100 millones de discos y han conseguido nueve números uno en el Reino Unido.

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