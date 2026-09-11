“No vengo a estar tranquilo”: La promesa de James Rodríguez tras firmar con Atlético Nacional

El centrocampista colombiano James Rodríguez fue presentado este viernes de manera oficial como nuevo futbolista del Atlético Nacional, marcando su retorno al balompié de su país tras casi dos décadas de trayectoria en el fútbol internacional.

El cucuteño, de 35 años, estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el presidente del club verdolaga, Sebastián Arango, el director técnico Lucas González y el director deportivo Víctor Marulanda.

“Este club pues todos saben lo que es, es algo grande, es algo único. Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto”, declaró Rodríguez durante el acto transmitido por las plataformas digitales de la institución antioqueña, agregando que la exigencia de la camiseta de Nacional encaja con su trayectoria previa en instituciones de jerarquía continental como el Real Madrid y el Bayern de Múnich.

El capitán de la selección colombiana regresa a la Liga Dimayor 19 años después de su salida del Envigado rumbo al Banfield argentino. Tras realizar un amplio recorrido por el balompié de Europa, Asia y las Américas (con pasos recientes por clubes como el León de México y el Minnesota United de la MLS), James descartó que su incorporación a la escuadra paisa responda a un retiro anticipado: “Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, yo quiero jugar”.

En el plano táctico, el volante ofensivo se puso a disposición de Lucas González para desempeñarse en las diversas funciones de la zona de ataque. Por su parte, el estratega verdolaga valoró el impacto que tendrá el fichaje de cara a los objetivos del semestre, donde la institución buscará la conquista de su título de liga número 19 y la preparación para la próxima Copa Libertadores.

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