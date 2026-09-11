Tampa Bay Rays asegura su clasificación con jonrón número 40 de Junior Caminero

Los Tampa Bay Rays inscribieron este viernes su nombre en la postemporada de Grandes Ligas con una gran victoria 3-1 frente a los Houston Astros con un jonrón de Junior Caminero para dejar en el terreno.

Caminero recibió el turno en el noveno inning, con hombre en segunda base y un out, y el slugger dominicano la desapareció por todo el jardín izquierdo para darle la victoria a su equipo.

El dominicano conectó su primer hit para dejar en el terreno en su carrera, un cuadrangular que cobra más importancia por la victoria y la clasificación a los playoffs.

Los Rays son el primer equipo de la Liga Americana que asegura su clasificación a la postemporada tras sumar un récord de 88 victorias y 59 derrotas.

JUNIOR CAMINERO WALKS IT OFF@RAYSBASEBALL HEADS TO THE POSTSEASON! pic.twitter.com/tkDpYi0OEe — MLB (@MLB) September 12, 2026

Tampa Bay Rays vuelven a la postemporada

Los dirigidos por Kevin Kash vuelven a los playoffs tras dos años en que se quedaron eliminados, ambas campañas en el cuarto lugar del Este de la Liga Americana.

El manager Kevin Cash ha estado al frente de los Rays desde 2015 y esta es la sexta vez que lleva a Tampa Bay a los playoffs, incluyendo una Serie Mundial en 2020 cuando cayó ante los Dodgers de Los Ángeles.

Tampa Bay es una de las franquicias de las Grandes Ligas que aún busca su primer anillo de Serie Mundial.

Aunque ya están clasificados a playoffs, esto no significa que aseguraron el banderín de la División Este de la Liga Americana.

Los Rays mantienen una ventaja de 3.0 juegos sobre los Yankees de Nueva York y aún resta una serie de cuatro juegos entre ambos en lo que resta de la temporada regular.

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