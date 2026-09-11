Yankees barre a Colorado con grand slam de Volpe y espera por los Mets

Los New York Yankees barrieron a los Colorado Rockies tras la victoria de este miércoles 10-3 en el Yankee Stadium que contó con un gran regreso de Anthony Volpe, quien conectó un grand slam.

Volpe regresó al equipo grande de los Yankees tras su paso en Ligas Menores para sustituir a Jazz Chisholm Jr., quien entró a la lista de lesionados de 10 días por una lesión en su pulgar.

El infielder de los Yankees fue vitoreado por los fanáticos del Bronx en su primer turno al bate y respondió con un hit y una carrera empujada en ese momento.

Pero en la baja del séptimo capítulo, Anthony Volpe recibió el turno con las bases llenas y logró conectar un largo batazo a la banda contraria y dar el segundo Grand Slam de los Yankees en 2026, casualmente ambos en esta serie contra los Rockies.

Volpe también recibió una ovación en el dugout tras el batazo. El ahora segunda base de los Yankees se fue de 4-3, 5 carreras empujadas y anotó una carrera.

Los Yankees ahora han ganado 9 de sus últimos 13 encuentros y, tras la derrota de Tampa Bay Rays, se pusieron a solo tres juegos del primer lugar del Este de la Liga Americana.

Yankees iniciarán Subway Series ante Mets

Este fin de semana será la Subway Series ante Mets de Nueva York en el Yankee Stadium, una serie que deben aprovechar los Yankees para acercarse al primer lugar del Este.

Los Mets, que descansaron este jueves, vienen de ganar 7 de sus últimos 10 juegos, y aunque no cuentan con casi oportunidades de playoffs han tenido un repunte ofensivo en esta última semana.

Juan Soto se ha recuperado de sus lesiones y ahora visitará nuevamente a los Yankees luego de su paso por el equipo con el que llegó a la Serie Mundial en 2024.

Los abridores para el primer juego de este viernes son Carlos Rodón por los Yankees ante Nolan McLean de los Mets.

Sigue leyendo:

Juan Soto quiere recuperar el ritmo competitivo pese a campaña perdedora de Mets

Luis de la Fuente pide el Balón de Oro para un futbolista español