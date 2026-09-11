Estrella de la NBA, Jaylen Brown debutó como boxeador en Nigeria

El escolta estadounidense Jaylen Brown participó de una sesión pública de boxeo en Lagos, Nigeria, a pocas semanas de incorporarse a la pretemporada de los Philadelphia 76ers.

El jugador, de 29 años, utilizó protector de cabeza y guantes durante un intercambio de golpes que fue presentado en redes sociales como su “debut” en un ring.

El evento tuvo lugar en el NIS Gymnasium de Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria. Brown viajó al país africano junto a su organización sin fines de lucro, la 7uice Foundation, y el combate formó parte de las actividades de esa visita.

NBA star Jaylen Brown made his boxing debut in Nigeria ?



“I did 0 prep for this” pic.twitter.com/6tatOCI8dm — Happy Punch (@HappyPunch) September 10, 2026

Una afición que podría convertirse en algo más

Brown cuenta con experiencia entrenando Muay Thai y nunca ha ocultado su curiosidad por disciplinas como el boxeo o las artes marciales mixtas. De hecho, el pasado febrero fue un paso más allá al hablar públicamente sobre la posibilidad de competir una vez finalizada su carrera en el baloncesto.

“Para ser sincero, he estado jugando con esta idea y he hablado con algunas personas”, explicó entonces. “Quizá después de una parte de mi carrera, me encantaría participar en algo como UFC o incluso boxeo. He hablado con Dana White sobre algunas cosas, pero veremos cómo avanza todo. Ya veremos”.

El interés no se ha quedado únicamente en palabras. Brown confirmó que ya había conversado sobre el asunto con Dana White, presidente de UFC, aunque sin concretar que exista ningún proyecto definido para dar el salto a la competición.

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