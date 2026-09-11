Trump acusa a Irán de ser patrocinador del terrorismo y promete impedir que obtenga un arma nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este viernes la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para defender la guerra contra Irán y reafirmar que su gobierno impedirá que la República Islámica desarrolle un arma nuclear.

Durante la ceremonia realizada en el Pentágono, Trump presentó el conflicto con Irán como parte de la lucha que Estados Unidos mantiene contra el terrorismo y aseguró que sus Fuerzas Armadas trabajan para evitar que Teherán obtenga armamento nuclear.

“Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, afirmó.

Trump recordó los atentados perpetrados por Al Qaeda hace 25 años, que dejaron cerca de 3,000 muertos en Nueva York y Washington y desencadenaron la llamada guerra contra el terrorismo, además de la invasión estadounidense de Afganistán.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos no puede olvidar “aquel momento de inmensa y horrible maldad”, pero vinculó la memoria de los ataques con la respuesta militar que mantiene actualmente su gobierno.

“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, declaró.

Estados Unidos acumula más de seis meses de enfrentamientos con Irán, sin haber alcanzado hasta ahora el objetivo declarado de provocar la caída del régimen de los ayatolás. El conflicto también genera consecuencias económicas y políticas para la administración Trump, entre ellas el aumento del precio de la gasolina asociado al bloqueo del estrecho de Ormuz.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también defendió durante la ceremonia la ofensiva contra Teherán. Afirmó que la presión económica sobre Irán “aumenta cada día” y sostuvo que Estados Unidos mantiene el “control” del estrecho de Ormuz.

Trump participó en el homenaje desde el Pentágono, en lugar de acudir a la Zona Cero de Nueva York. En Manhattan estuvieron el vicepresidente J.D. Vance, los expresidentes vivos de Estados Unidos y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

La conmemoración del 25 aniversario de los ataques se desarrolla así mientras la administración Trump mantiene abierta la confrontación con Irán y presenta la prevención de un arma nuclear iraní como uno de los principales objetivos de su política de seguridad.

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