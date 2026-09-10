Trump propone llamar “estrecho Trump” al estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump planteó una propuesta para modificar la denominación oficial del estrecho de Ormuz por la de “Estrecho Trump”, un anuncio realizado el miércoles, en el marco de la convención del Partido Republicano que se celebró en Dallas, Texas, en medio del conflicto militar con Irán.

Durante su intervención ante los asistentes al evento republicano, el mandatario justificó la iniciativa en función del despliegue y control militar ejercido por su administración en la zona del golfo Pérsico.

“Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump”, precisó el mandatario.

En la misma intervención, el republicano descartó que el planteamiento responda a una sugerencia o negociación con las autoridades iraníes.

“Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya”, apuntó Trump, quien no detalló la fecha formal del anuncio ni el mecanismo legal internacional para la modificación toponímica.

Escalada de la guerra en Medio Oriente

Según reportes del Departamento de Defensa, las fuerzas estadounidenses destruyeron cinco embarcaciones petroleras iraníes luego de recibir ataques con misiles contra sus buques de guerra.

Como respuesta a estas acciones, las fuerzas armadas iraníes ejecutaron ofensivas contra una base militar de Estados Unidos en Jordania y contra diez buques situados en las proximidades del estrecho de Ormuz.

Las operaciones militares han generado una disminución considerable en la circulación de buques mercantes y tanqueros por esta ruta clave para el suministro mundial de petróleo. Como consecuencia de las hostilidades y la interrupción del tránsito naviero, la cotización del petróleo crudo Brent superó los $100 dólares por barril durante las jornadas de negociación del miércoles.

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