EA Sports FC 27 incluye canción de dos raperos venezolanos en su soundtrack

Dentro de pocos días será lanzada la edición 2027 del videojuego de EA Sports, FC, y recientemente dieron a conocer su soundtrack oficial, incluyendo una canción de dos veteranos raperos venezolanos.

A pesar de que los cantantes de hip hop del país sudamericano más conocidos a nivel internacional forman parte de la nueva generación, los creadores del juego de fútbol se enfocaron en dos intérpretes que son considerados leyendas del rap venezolano, Apache y Rekeson.

FC 27 incluye una canción de Apache y Reke en su banda sonora

Ese sencillo que fue incluido en la extensa banda sonora es “Por estas calles“, el cual lanzaron en colaboración con su compatriota Faker en su álbum Apuesta al Negro.

Esta inclusión significa un hito histórico dentro del ritmo del hip hop en el país sudamericano, debido a que por primera vez una canción de artistas venezolanos es parte del soundtrack oficial de este videojuego, que representa uno de los más populares a nivel global.

El menú de opciones que existen dentro de FC 27 para escuchar canciones que le den un plus a tu experiencia en este videojuego es sumamente amplio, presentando un gran número de artistas alrededor del mundo, y los venezolanos se llenan de orgullo al ver a estos representantes siendo parte de esa experiencia.

“Para nosotros es un honor inmenso anunciar que somos parte de la banda sonora oficial de EA Sports FC en su nueva edición EAFC 27. Otra gran victoria para nuestro país y la cultura hip hop que nos representa“, destacaron los artistas (Apache, Rekeson y Faker) tras compartir la lista completa del soundtrack en sus respectivas cuentas de Instagram en simultáneo.

¿Cuándo se estrena FC 27 en las distintas consolas?

Todos los amantes de los videojuegos y los deportes están a la espera del lanzamiento de esta nueva edición del juego más vendido de fútbol en el mundo.

A partir del 25 de septiembre podrán adquirirlo para los dispositivos de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X o S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Su venta anticipada para poder obtener la Ultimate Edition o Ultimate Edition Plus será a partir del 18 de septiembre.

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